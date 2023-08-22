Його щойно виявили, і він скоро назавжди зникне: до Землі летить міжзоряний об'єкт (фото)

Уже у вересні нещодавно відкрита комета C/2023 P1 підлетить близько до нашої планети і буде виглядати, як яскрава зірка в нічному небі.

Related video

12 серпня цього року японський астроном Хідео Нішимура виявив нову комету, яка отримала назву C/2023 P1(Нішимура). Вчені вважають, що вона може бути міжзоряним об'єктом, який потрапив у Сонячну систему з-за її меж. Уже у вересні цю комету можна буде побачити в нічному небі неозброєним оком, адже вона стане настільки яскравою, що виглядатиме як зірка. Але це буде останній раз, коли ми зможемо її спостерігати, адже після цього вона назавжди полетить із Сонячної системи, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Як показали спостереження за кометою C/2023 P1, вона має гіперболічну орбіту, а це значить, що під час зближення із Сонцем комета отримає необхідну енергію, щоб полетіти знову в міжзоряний простір і не залишитися в нашій Сонячній системі.

Вчені поки тільки припускають, що виявлена Нішимурою комета прибула не з краю нашої зоряної системи, а сформувалася в іншій системі. Якщо це так, то комета C/2023 P1(Нішимура) стане третім міжзоряним об'єктом, відомим вченим, після Оумуамуа і комети 2I/Борисова. Траєкторія польоту комети показує, що це її перше і, найімовірніше, останнє зближення із Сонцем і Землею, після чого вона назавжди полетить із Сонячної системи.

Комета C/2023 P1(Нішимура) Фото: NASA

Коли комета максимально наблизиться до Землі 13 вересня, то її яскравість збільшиться приблизно в 100 разів, а це означає, що її можна буде побачити неозброєним оком у нічному небі. 18 вересня комета максимально наблизиться до Сонця і стане ще яскравішою, завдяки чому буде схожа на зірку. Астрономи рекомендують спостерігати за кометою C/2023 P1 або до заходу Сонця, або до його сходу.

Водночас деякі астрономи припускають, що нова комета може і не бути міжзоряним об'єктом, а насправді її батьківщина знаходиться в Хмарі Оорта далеко за межами Нептуна. Можливо вона тисячі років літала на краю Сонячної системи, поки з якихось причин її не притягнула до себе ближче гравітація Сонця.

Учені також достеменно не знають, коли комета може покинути Сонячну систему, а також є припущення, що вона взагалі не переживе близьку зустріч із Сонцем і розпадеться на частини під дією тепла зірки. Адже комети — це по суті шматки льоду з твердим ядром усередині.

Ще однією кометою, яка вважається міжзоряною, але її такою поки що не визнали, є комета 96P/Макхольца, відкрита ще 1986 року. Вона має незвичайний хімічний склад і на початку цього року вже вшосте максимально наблизилася до Сонця, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про комету 12P/Понса-Брукса, яка під час зближення з нашою зіркою набула дуже незвичайної форми.

Нагадуємо, що нове спостереження за планетарною туманністю Кільце дозволило краще розібратися в її внутрішній структурі, як уже писав Фокус. До речі, подібна туманність виникне в нашій Сонячній системі, коли помре Сонце.