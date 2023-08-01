Літаючий вулкан. На величезній кометі на шляху до Землі відбулося виверження та "виросли роги" (фото)

Це перше потужне виверження на цій кометі протягом останніх 69 років, яке змогли побачити астрономи.

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Відома короткоперіодична комета під назвою 12P/Понса-Брукса зараз летить до Сонця і також буде дуже близько від Землі. Минулого тижня астрономи помітили, що на цій кометі відбулося потужне виверження, внаслідок чого яскравість комети значно зросла, оболонка комети сильно збільшилася і об'єкт набув незвичайної форми, пише Space.

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Комета 12P/Понса-Брукса робить повний оберт навколо Сонця за 71 рік і щоразу підлітає близько як до самої зірки, так і знаходиться недалеко від Землі. В найближчій точці від Сонця комета буде 21 квітня наступного року, а в найближчій точці від Землі – 2 червня. Тобто майже через рік жителі Землі матимуть змогу побачити цю комету у нічному небі у вигляді маленької яскравої зірки.

Але особливість цієї комети полягає в тому, що вона є кріовулканічною. Як і в інших комет у цього крижаного об'єкта є ядро, що складається з льоду, пилу і газу, яке оточує газова оболонка, звана комою. Але у комети 12P/Понса-Брукса іноді відбуваються виверження, коли лід і газ вириваються в космос крізь тріщини в ядрі. Викиди речовини називають кріомагмою та астрономи минулого тижня стали свідками такого потужного виверження.

Яскравість комети раптово збільшилася приблизно у 100 разів Фото: space.com

Вчені, які спостерігали за кометою, що летить у внутрішню частину Сонячної системи, виявили, що її яскравість раптово збільшилася приблизно в 100 разів. Тобто вона значно сильніше почала відбивати сонячне світло. Виявилося, що в результаті потужного виверження на кометі, яке було найсильнішим за 69 років, кома комети дуже виросла. Якщо ядро комети становить приблизно 30 км завширшки, то ширина коми збільшилася до 230 тисяч кілометрів.

Якщо ядро комети становить приблизно 30 км завширшки, то ширина коми збільшилася до 230 тисяч км Фото: space.com

Але астрономи помітили дивну особливість у цієї збільшеної коми комети, адже вона набула незвичайної форми. Одні вчені заявили про те, що комета тепер виглядає так, ніби у неї виросли роги, а інші порівняли форму її коми з космічним кораблем "Тисячолітній сокіл" із серії фантастичних фільмів "Зоряні війни".

Астрономи припустили, що, швидше за все, кома стала виглядати таким чином через те, що у комети 12P/Понса-Брукса ядро також має неправильну форму. З одного боку ядра може бути виступ, який частково заважає викинутій речовині повністю обволікати комету. Під час сильного збільшення розміру коми, в результаті виверження, стала помітніша ця своєрідна виїмка в газовій оболонці. Але астрономи вважають, що скоро величезна кома зникне, оскільки газ розсіється, і оболонка комети повернеться до своїх звичайних розмірів.

Комета 12P/Понса-Брукса завжди летить надто далеко від Землі, а тому астрономи не можуть спостерігати за найсильнішими виверженнями на цьому крижаному об'єкті. Але цього разу їм пощастило спостерігати за таким видовищем, яке створив "літаючий вулкан".

Фокус вже писав, що вчені припускають, що комета 12P/Понса-Брукса наступного року може вибухнути під час повного сонячного затемнення.

Нагадуємо, що вчені створили першу симуляцію внутрішньої частини великих зірок. За допомогою нової симуляції можна побачити, що відбувається всередині масивних зірок, які набагато більші за Сонце, як уже писав Фокус.