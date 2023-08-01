Летающий вулкан. На огромной комете на пути к Земле произошло извержение и "выросли рога" (фото)

Это первое мощное извержение на этой комете за последние 69 лет, которое смогли увидеть астрономы.

Related video

Известная короткопериодическая комета под названием 12P/Понса-Брукса сейчас летит к Солнцу и также будет находиться очень близко от Земли. На прошлой неделе астрономы заметили, что на этой комете произошло мощное извержение, в результате чего яркость кометы значительно выросла, оболочка кометы сильно увеличилась и объект приобрел необычную форму, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Комета 12P/Понса-Брукса делает полный оборот вокруг Солнца за 71 год и каждый раз подлетает близко как к самой звезде, так и находится недалеко от Земли. В ближайшей точке от Солнца комета будет находится 21 апреля следующего года, а в ближайшей точке от Земли – 2 июня. То есть почти через год жители Земли смогут увидеть эту комету в ночном небе в виде маленькой яркой звезды.

Но особенность этой кометы состоит в том, что она является криовулканической. Как и у других комет у этого ледяного объекта есть ядро, состоящее из льда, пыли и газа, которое окружает газовая оболочка, называемая комой. Но у кометы 12P/Понса-Брукса иногда происходят извержения, когда лед и газ вырываются в космос сквозь трещины в ядре. Выбросы вещества называют криомагмой и астрономы на прошлой неделе стали свидетелями такого мощного извержения.

Яркость кометы внезапно увеличилась примерно в 100 раз Фото: space.com

Ученые, которые наблюдали за летящей во внутреннюю часть Солнечной системы кометой, обнаружили, что ее яркость внезапно увеличилась примерно в 100 раз. То есть она значительно сильнее стала отражать солнечный свет. Оказалось, что в результате мощного извержения на комете, которое было самым сильным за 69 лет, кома кометы очень сильно выросла. Если ядро кометы составляет примерно 30 км в ширину, то ширина комы увеличилась до 230 тысяч км.

Если ядро кометы составляет примерно 30 км в ширину, то ширина комы увеличилась до 230 тысяч км Фото: space.com

Но астрономы заметили странную особенность у этой увеличенной комы кометы, ведь она приобрела необычную форму. Одни ученые заявили о том, что комета теперь выглядит так, как будто у нее выросли рога, а другие сравнили форму ее комы с космическим кораблем "Тысячелетний сокол" из серии фантастических фильмов "Звездные войны".

Астрономы предположили, что скорее всего кома стала выглядеть таким образом из-за того, что у кометы 12P/Понса-Брукса ядро также имеет неправильную форму. С одной стороны ядра вероятно находится выступ, который частично мешает выброшенному веществу полностью обволакивать комету. Во время сильного увеличения размера комы, в результате извержения, стала более заметна эта своеобразная выемка в газовой оболочке. Но астрономы считают, что скоро огромная кома исчезнет, так как газ рассеется, и оболочка кометы вернется к своим обычным размерам.

Комета 12P/Понса-Брукса всегда улетает слишком далеко от Земли, а потому астрономы не могут наблюдать за самыми сильными извержениями на этом ледяном объекте. Но в этот раз им повезло наблюдать за таким зрелищем, которое создал "летающий вулкан".

Фокус уже писал, что ученые предполагают, что комета 12P/Понса-Брукса в следующем году может взорваться во время полного солнечного затмения.

Напоминаем, что ученые создали первую симуляцию внутренней части огромных звезд. С помощью новой симуляции можно увидеть, что происходит внутри массивных звезд, которые намного больше Солнца, как уже писал Фокус.