SpaceX відправить на Місяць приватний модуль із вантажем від NASA: чому ця місія важлива (фото)

Якщо посадковий модуль Nova-C успішно приземлиться на Місяці, то він стане першим приватним космічним апаратом, який зробив це.

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Посадковий модуль Nova-C, створений американською компанією Intuitive Machines, 31 січня помістили в обтічник ракети-носія Falcon 9 від компанії SpaceX. Найближчими днями він має вирушити на Місяць з інструментами NASA для демонстрації нових технологій. Очікується, що модуль приземлиться на Місяці 22 лютого і таким чином стане першим в історії приватним апаратом, який здійснив успішну посадку на поверхні супутника Землі, пише Space.

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Старт ракети Falcon 9 з космодрому на мисі Канаверал у Флориді має відбутися найближчими днями, хоча ні SpaceX, ні Intuitive Machines не назвали точної дати. Але незалежно від цього, планується, що посадковий модуль Nova-C має приземлитися на Місяці 22 лютого.

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Політ посадкового модуля Nova-C на Місяць відбудеться в рамках місії компанії Intuitive Machines під назвою IM-1. Саме цей апарат отримав назву "Одіссей", і він має приземлиться на Місяці поруч із невеликим кратером Малаперт, розташованим неподалік Південного полюса Місяця. Цей регіон дуже цікавий вченим, адже вважається, що тут знаходяться великі поклади водяного льоду, з якого можна добувати воду.

Політ посадкового модуля Nova-C на Місяць відбудеться в рамках місії компанії Intuitive Machines під назвою IM-1. Саме цей апарат отримав назву "Одіссей", і він має приземлитися на Місяці поруч із невеликим кратером Малаперт, розташованим недалеко від Південного полюса Місяця. Фото: space.com

На борту "Одіссея" перебуває 6 новітніх інструментів NASA, призначених для дослідження Місяця і збору даних, які допоможуть космічному агентству США правильно спланувати майбутні пілотовані польоти на Місяць у рамках програми Artemis. Нагадуємо, що повернення астронавтів NASA на супутник Землі заплановано на осінь 2026 року, як уже писав Фокус.

Серед інструментів NASA можна виокремити камеру, яка робитиме зйомку викидів пилу, створених приземленням посадкового модуля, новий лазерний датчик для відстеження спуску і приземлення апарата, а також новий датчик вимірювання кількості палива, що залишилося в баках посадкового модуля. За допомогою останньої технології вчені сподіваються в майбутньому заощаджувати дорогоцінне паливо завдяки більш точному моніторингу його запасів. Додатково на борту модуля Nova-C також перебувають 6 комерційних вантажів від різних клієнтів компанії Intuitive Machines.

Посадковий модуль Nova-C місії IM-1 у разі успішного приземлення на місячну поверхню стане першим в історії приватним апаратом, який зміг це зробити. До цього таке звання міг отримати посадковий модуль Peregrine, створений американською компанією Astrobotic. Він вирушив на Місяць 8 січня, але внаслідок аварії він не зміг приземлитися на Місяці. 19 січня цей модуль повернувся на Землю і згорів у верхніх шарах атмосфери нашої планети, як уже писав Фокус .

Водночас 19 січня на Місяці приземлився японський посадковий модуль SLIM, у якого виникли проблеми з отриманням електроенергії, тому він відключився. 29 січня, як уже писав Фокус, стало відомо, що модуль повернувся до роботи. До речі, саме SLIM вперше продемонстрував інноваційну технологію максимально точної посадки на Місяці.