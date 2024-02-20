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Технологии и наука

Первый за 50 лет полет человека на Луну: NASA показало космический корабль изнутри (фото)

космический корабль, Orion, Луна
Фото: NASA | Первый за 50 лет полет человека на Луну: NASA показало космический корабль изнутри

Астронавты не были на Луне с 1972 года, но в 2025 году NASA отправит экипаж из 4 человек в историческое путешествие.

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Последний раз нога человека ступала на поверхность Луны в декабре 1972 года во время миссии "Аполлон-17". Следующая высадка астронавтов на спутнике Земли запланирована на конец 2026 года. Но в следующем году историческое путешествие в космос совершат четверо астронавтов NASA во время миссии Artemis 2. На борту космического корабля Orion они облетят Луну и вернутся на Землю. NASA показало, как выглядит этот корабль изнутри, пишет Space.

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NASA представило новые фотографии космического корабля Orion, который впервые чуть более, чем за полвека, доставит астронавтов на орбиту вокруг Луны. Миссия Artemis 2 (или "Артемида 2") состоится в сентябре следующего года.

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Сейчас в Космическом центре NASA имени Кеннеди (штата Флорида) завершается обустройство внутреннего пространства космического корабля Orion.

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Защитные панели для космического корабля Orion
Фото: NASA

Также инженеры установят защиту на корпус корабля, которая необходима для того, чтобы экипаж мог находится в безопасности как во время полета к Луне, так и во время возвращения на Землю. Последнее, кстати, является не таким уже и легким мероприятием, ведь из-за трения в атмосфере корабль нагревается до огромных температур.

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NASA представило новые фотографии космического корабля Orion, который впервые чуть более, чем за полвека, доставит астронавтов на орбиту вокруг Луны
Фото: NASA

К Луне отправятся четыре астронавта:

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Состав экипажа пилотирумой миссии к Луне Artemis 2: Рид Уайcмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хэнсен
Фото: NASA
  • Рид Уайсмен, который является астронавтом уже 15 лет и провел на борту МКС 165 дней;
  • Виктор Гловер, который стал первым афроамериканцем на Международной космической станции и провел там 168 дней. Теперь он станет первым афроамериканцем, который улетел дальше околоземной орбиты;
  • Кристина Кох, которая стала первой женщиной, находившейся на МКС в течение 328 дней, и она станет первой женщиной, покинувшей пределы околоземной орбиты;
  • Джереми Хэнсен является представителем Канадского космического агентства, он еще ни разу не был в космосе и станет первым астронавтом не из США, которые отправится к Луне.
космический корабль, Orion, Луна Fullscreen
Четыре астронавта станут первыми, кто полетит на космическом корабле Orion
Фото: NASA

Четыре астронавта станут первыми, кто полетит на космическом корабле Orion, хотя он уже выполнил свою первую беспилотную лунную миссию в конце 2022 года. Теперь на корабле установили системы жизнеобеспечения, что позволяет ему выполнять пилотируемую миссию. Стоит сказать, что еще в 2014 году Orion ненадолго отправляли в космос во время испытательного полета.

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Четыре астронавта станут первыми, кто полетит на космическом корабле Orion, хотя он уже выполнил свою первую беспилотную лунную миссию в конце 2022 года (на фото)
Фото: NASA

После завершения миссии Artemis 2, NASA собирается не просто высадить астронавтов на Луне в 2026 году в районе Южного полюса во время миссии Artemis 3. Планируется во время следующих миссий начать подготовку к строительству первой базы на Луне, которая может быть создана уже в конце этого или в начале следующего десятилетия.

Как уже писал Фокус, Китай показал модель будущего космического корабля для высадки астронавтов на Луну, которая должна состоятся к 2030 году.

Также Фокус писал о том, что эксперимент NASA с огнем в космосе закончился полным сгоранием космического корабля. Эксперимент для улучшения пожарной безопасности на космических кораблях закончился тогда, когда один из таких кораблей сгорел в атмосфере после взрыва.