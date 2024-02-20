Эксперимент NASA с огнем в космосе закончился полным сгоранием космического корабля (фото)

Эксперимент для улучшения пожарной безопасности на космических кораблях закончился тогда, когда один из таких кораблей сгорел в атмосфере после взрыва.

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NASA официально закончило свой эксперимент с огнем под названием Saffire, предназначенный для лучшего понимания поведения огня в космосе и улучшения пожарной безопасности на космических кораблях и орбитальных станциях. Этот эксперимент, который состоял из шести этапов, когда проводилось контролируемое возгорание огня, завершился, когда в атмосфере Земли сгорел грузовой космический корабль, пишет Futurism.

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Шестой и последний эксперимент NASA с огнем в космосе под названием Saffire-VI отправился на Международную космическую станцию (МКС) в августе прошлого года на борту грузового космического корабля Cygnus.

Согласно сообщению NASA, капсула для проведения эксперимента сгорела вместе с грузовым кораблем в атмосфере Земли и таким образом эксперименты с огнем на орбите закончились. Но они дали бесценную информацию о том, как огонь ведет себя в космосе и как повысить пожарную безопасность будущих космических миссий.

Первый эксперимент Saffire на корабле Cygnus был проведен в 2016 году и с тех пор ученые провели еще 5 таких же исследований поведения огня. Все они проводились под руководством ученых в капсуле размером 1 метр на 1,2 метра, где создавалось контролируемое возгорание различных материалов.

Первый эксперимент Saffire на корабле Cygnus был проведен в 2016 году и с тех пор ученые провели еще 5 таких же исследований поведения огня. Все они проводились под руководством ученых в капсуле размером 1 метр на 1,2 метра, где создавалось контролируемое возгорание различных материалов Фото: NASA

С помощью экспериментов ученые из NASA исследовали вопросы, которые касаются безопасности экипажей во время космических миссий, если на борту космического корабля или станции возникнет сильный пожар.

Грузовой космический корабль Cygnus Фото: NASA

Во время эксперимента Saffire-VI ученые увеличили концентрацию кислорода и снизили давление по сравнению с предыдущими экспериментами. Другими словами, NASA позволило появиться огромному пожару на корабле. Ученые также испытали разные огнестойкие материалы, которые могут защитить астронавтов.

Благодаря камерам внутри капсулы ученые наблюдали за бушующим пожаром, собирая при этом важные данные, которые позволяют спрогнозировать распространение огня и силу пожара на космическом корабле или станции.

Пожар в космосе представляет собой огромную проблему и такие эксперименты предназначены для того, чтобы эти проблемы не возникали или, чтобы можно было контролировать случайное возгорание в космосе.

Один из самых известных пожаров случился на орбитальной станции "Мир" в 1997 году. Пламя ярко горело несколько минут, заполнив станцию дымом. К счастью, члены экипажа действовали достаточно быстро и сумели потушить пожар.

Как уже писал Фокус, астронавты МКС показали, как происходит захват космического корабля роботизированной рукой.