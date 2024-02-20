Експеримент NASA з вогнем у космосі закінчився повним згорянням космічного корабля (фото)

Експеримент для поліпшення пожежної безпеки на космічних кораблях закінчився тоді, коли один із таких кораблів згорів в атмосфері після вибуху.

Related video

NASA офіційно закінчило свій експеримент із вогнем під назвою Saffire, призначений для кращого розуміння поведінки вогню в космосі та поліпшення пожежної безпеки на космічних кораблях і орбітальних станціях. Цей експеримент, який складався з шести етапів, коли проводилося контрольоване загоряння вогню, завершився, коли в атмосфері Землі згорів вантажний космічний корабель, пише Futurism.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Шостий і останній експеримент NASA з вогнем у космосі під назвою Saffire-VI вирушив на Міжнародну космічну станцію (МКС) у серпні минулого року на борту вантажного космічного корабля Cygnus.

Згідно з повідомленням NASA, капсула для проведення експерименту згоріла разом із вантажним кораблем в атмосфері Землі і таким чином експерименти з вогнем на орбіті закінчилися. Але вони дали безцінну інформацію про те, як вогонь поводиться в космосі і як підвищити пожежну безпеку майбутніх космічних місій.

Перший експеримент Saffire на кораблі Cygnus був проведений 2016 року і відтоді науковці провели ще 5 таких самих досліджень поведінки вогню. Усі вони проводилися під керівництвом науковців у капсулі розміром 1 метр на 1,2 метра, де створювалося контрольоване загоряння різних матеріалів.

Перший експеримент Saffire на кораблі Cygnus був проведений 2016 року і відтоді науковці провели ще 5 таких самих досліджень поведінки вогню. Усі вони проводилися під керівництвом науковців у капсулі розміром 1 метр на 1,2 метра, де створювалося контрольоване загоряння різних матеріалів Фото: NASA

За допомогою експериментів вчені з NASA досліджували питання, які стосуються безпеки екіпажів під час космічних місій, якщо на борту космічного корабля або станції виникне сильна пожежа.

Вантажний космічний корабель Cygnus Фото: NASA

Під час експерименту Saffire-VI вчені збільшили концентрацію кисню і знизили тиск порівняно з попередніми експериментами. Іншими словами, NASA дозволило з'явитися величезній пожежі на кораблі. Вчені також випробували різні вогнестійкі матеріали, які можуть захистити астронавтів.

Завдяки камерам усередині капсули вчені спостерігали за бурхливою пожежею, збираючи водночас важливі дані, які дають змогу спрогнозувати поширення вогню і силу пожежі на космічному кораблі або станції.

Пожежа в космосі — це величезна проблема, і такі експерименти призначені для того, щоб ці проблеми не виникали або, щоб можна було контролювати випадкове загоряння в космосі.

Одна з найвідоміших пожеж сталася на орбітальній станції "Мир" 1997 року. Полум'я яскраво горіло кілька хвилин, заповнивши станцію димом. На щастя, члени екіпажу діяли досить швидко і зуміли загасити пожежу.

Як уже писав Фокус, астронавти МКС показали, як відбувається захоплення космічного корабля роботизованою рукою.