Судьба родной звезды: превратится ли Солнце когда-нибудь в черную дыру

Станет звезда черной дырой или нет, зависит от ее массы.

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Считается, что Солнце прожило уже примерно половину отведенного ему звездной эволюцией жизненного срока. Это значит, что примерно через 5 млрд лет наша звезда умрет. Это произойдет из-за того, что в ядре Солнца прекратится термоядерная реакция, дающая ему энергию для жизни. В конце концов, пройдя стадию красного гиганта со значительным увеличением размера, наша звезда сбросит с себя большую часть плазмы, и под действием гравитации, сожмется в очень плотный небольшой объект. Самыми плотными объектами в космосе считаются черные дыры, но превратиться ли Солнце в черную дыру? Об этом пишет Live Science.

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Черные дыры представляют собой не только самые плотные объекты во Вселенной, но они также обладают самой сильной гравитацией. Это значит, что все, что попадет в сферу влияния черной дыры будет навсегда поглощено ею. Да, черные дыры появляются в результате смерти звезд, поэтому можно предположить, что Солнце сожмется в маленький плотный объект, который и будет черной дырой.

По словам Ксавье Кальмета из Университета Сассекса, Великобритания, это ошибочное предположение. Дело в том, что Солнце не имеет достаточной массы, чтобы превратиться даже в черную дыру звездной массы, а это самые маленькие из известных нам черных дыр.

Черные дыры представляют собой не только самые плотные объекты во Вселенной, но они также обладают самой сильной гравитацией Фото: NASA

По словам ученого, чтобы после смерти звезды образовалась черная дыра, эта звезда должна иметь массу в 20-25 раз большую, чем имеет Солнце. После того, как у умирающей звезды останется только ее ядро, которое будет иметь очень большую плотность из-за сжатия под действием гравитации, само это ядро должно иметь массу в 2-3 раза больше массы Солнца. В этом случае гравитация продолжит давить на звездный остаток, и он превратится в черную дыру.

Такие звезды, как Солнце, когда умирают превращаются сначала в красных гигантов, а это значит, что их размер значительно увеличивается. Например, наша звезда станет такой огромной, что ее край будет находиться где-то за орбитой Марса. Это значит, что и Марс, и Венера, и Меркурий и конечно же Земля, просто перестанут существовать.

В стадии красного гиганта Солнце постепенно потеряет всю свою плазму, которая рассеется по космосу в виде планетарной туманности. Что же останется от Солнца? На месте нашей звезды появится другой объект, который называется белым карликом. Их иногда называют мертвыми звездами, и если бы Солнце находилось в двойной звездной системе, то такой белый карлик мог бы забирать плазму у своего соседа. Достигнув критического предела массы, он бы взорвался сверхновой и исчез. Но это не наш случай.

Чтобы после смерти звезды образовалась черная дыра, эта звезда должна иметь массу в 20-25 раз большую, чем имеет Солнце Фото: Forbes

Что касается черных дыр, то чтобы они появились после смерти огромной звезды, последние должны пройти несколько этапов сброса своего вещества в космос и постепенного сжатия. В результате таких процессов в ядре звезд появляются все более тяжелые химические элементы. Когда ядро будет заполнено самым тяжелым элементом, который может создать звезда, то есть железом, произойдет взрыв сверхновой. На месте бывшей звезды образуется черная дыра, а ее обломки разлетаться по космосу, хотя часть из них все же поглотит черная дыра.

Самые маленькие из известных черных дыр называются черными дырами звездной массы, и они могут быть тяжелее Солнца в диапазоне от трех до 100 раз. Чтобы стать настолько огромной такой черной дыре нужно поглощать окружающую материю, то есть пыль и газ, а иногда даже "проглотить" звезду-компаньона, если черная дыра появилась в двойной звездной системе.

На месте Солнца появится появится другой объект, который называется белым карликом Фото: phys.org

Поэтому Солнце никогда не станет черной дырой, и она никогда не поглотит Землю, ведь до этого наша планета уже исчезнет. В любом случае, за тем, как умрет Солнце будут наблюдать наши далекие потомки возможно со спутников Юпитера или Сатурна, или вообще из другой звездной системы. Конечно, всегда существует пессимистическая вероятность того, что человечество перестанет существовать как вид через миллиарды лет, поэтому Солнце умрет в одиночестве, без сторонних наблюдателей.

Хотя некоторые ученые считают, что люди не являются единственным разумным видом в нашей галактике. Как уже писал Фокус, авторы нового исследования предположили, какая цивилизация могла бы обратить на нас внимание.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, что черные дыры выбрасывают остатки поглощенных звезд спустя несколько лет после того, как произошло это поглощение. Это открытие не согласуется с текущими моделями поведения черных дыр.