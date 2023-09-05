Космическая отрыжка. Черные дыры выбрасывают остатки звезд спустя годы: ученые не знают почему

Астрономы предполагают, что почти половина всех черных дыр, которые поглощают звезды, продолжает выбрасывать их остатки и через несколько лет после их взрывной смерти.

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Астрономы, опубликовавшие результаты нового исследования на сервере препринтов arXiv, обнаружили, что через несколько лет после поглощения черными дырами звезд, они все еще продолжают выбрасывать в космос их остатки. Но это противоречит существующим моделям поведения черных дыр. Ученые назвали это "космической отрыжкой", ведь данное событие произошло намного позже, чем случился факт поглощения черной дырой звезды, пишет Live Science.

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Астрономы провели наблюдение за 24 черными дырами, которые участвуют в приливных разрушениях и обнаружили, что 10 из них через несколько лет после того, как звезда была проглочена черной дырой, все еще выбрасывают звездное вещество в космос. Современные модели поведения черных дыр предполагают, что подобный процесс заканчивается уже через несколько недель после смерти звезды. Поэтому скорее всего нужно изменить существующие модели, считают ученые. На основе своего исследования астрономы сделали вывод, что почти половина черных дыр, которые участвуют в приливном разрушении могут демонстрировать такую "космическую отрыжку".

Событие приливного разрушения возникает, когда звезда подлетает слишком близко к черной дыре. В результате черная дыра, имеющая огромную гравитацию, разрывает звезды на части и растягивает их в длинную полосу из вещества, которая напоминает спагетти. Поэтому данный процесс получил название спагеттификация. Все это продолжается в течение нескольких часов и в результате возникает мощная вспышка электромагнитного излучения, которое могут увидеть астрономы.

Событие приливного разрушения возникает, когда звезда подлетает слишком близко к черной дыре Фото: NASA//CXC/M. Weiss

Часть звездного вещества улетает сразу в космос, а большая часть закручивается вокруг черной дыры, образуя такую структуру, как аккреционный диск. Именно из этого диска звездное вещество постепенно попадает в черную дыру, чтобы навсегда исчезнуть. Но в первые дни существования аккреционного диска во время движения материи в нем возникают вспышки радиоизлучения, которые затем исчезают через несколько недель. Это значит, что из аккреционного диска уже больше не ничего не улетает в космос.

Но авторы нового исследования обнаружили, что у некоторых черных дыр через 2-6 лет происходят повторные вспышки радиоизлучения, что говорит о том, что они снова выбросили часть остатков поглощенной звезды в космос. И это неожиданное открытие, ведь о таком событии ранее ничего не было известно.

Часть звездного вещества улетает сразу в космос, а большая часть закручивается вокруг черной дыры, образуя такую структуру, как аккреционный диск Фото: NASA

Пока что астрономы не знают, почему происходит такая "космическая отрыжка", но что бы это ни было, выброс вещества идет точно не из недр черной дыры. Дело в том, что у черных дыр есть горизонт событий, своеобразная невидимая граница, преодолев которую никакие частицы уже никогда не смогут вылететь обратно. Пока что ученые точно не знают, откуда исходит выброс звездного вещества: из аккреционного диска или из места, которое находится ближе к горизонту событий черной дыры.

По словам авторов исследования, новое открытие означает, что черные дыры могут "переваривать" поглощенный материал некоторое время, но затем часть его, которая не попала в черную дыру все же может вырваться из цепких гравитационных объятий космического монстра даже через несколько лет после "обеда" черной дыры.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали могут ли черные дыры проглотить так же как звезды и весь остальной космос. Ведь эти объекты имеют самую сильную гравитацию во Вселенной.

Также Фокус писал о том, что недавнее исследование предполагает, что ученые смогли выяснить каким образом появились самые первые черные дыры.