Еще ближе, еще быстрее. Аппарат NASA облетел Венеру, чтобы установить рекорды возле Солнца

Солнечный зонд "Паркер" совсем скоро пойдет на очередное сближение с Солнцем, когда он установит новые рекорды скорости и расстояния от звезды.

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21 августа космический аппарат NASA, предназначенный для изучения Солнца, совершил очередной облет Венеры. С помощью гравитации планеты он изменил траекторию полета и полетел на сближение с Солнцем. Ученые считают, что во время будущих облетов нашей звезды, солнечный зонд "Паркер" установит новые для себя рекорды касательно скорости полета и расстояния от Солнца. Очередные облеты звезды начнутся уже в сентябре, пишет Phys.

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Несколько дней назад космический аппарат NASA совершил новый гравитационный маневр вокруг Луны, чтобы выйти на новую траекторию, с помощью которой он будет совершать облеты Солнца. "Паркер" пролетел мимом Венеры со скоростью 24 км/с на высоте в 4 тысячи км над поверхностью планеты.

Во время облета Венеры аппарат постоянно отправлял сигналы на Землю и ученые подтвердили, что все системы работают так, как нужно. Когда Венера находилась между Землей и Марсом с аппаратом на 8 минут была потеряна связь, но затем она возобновилась.

С 2018 года солнечный зонд "Паркер" изучает Солнце, происхождение солнечного ветра, а также околосолнечную среду. С помощью аппарата ученые хотят раскрыть максимальное количество секретов, которые скрывает от нас звезда.

Солнечный зонд "Паркер" совсем скоро пойдет на очередное сближение с Солнцем, когда он установит новые рекорды скорости и расстояния от звезды Фото: NASA

Для постепенного сближения с Солнцем космическому аппарату нужна гравитационная мощь Венеры, которая позволяет ему менять свой курс. Это был уже шестой из семи запланированных облетов Венеры, во время которого аппарат смог снизить скорость полета на 9547 км/час.

Таким образом новый гравитационный маневр позволил аппарату настроится на будущие 5 очень близких облетов Солнца. Первый из них должен произойти уже 27 сентября этого года. Ученые считают, что аппарат сможет приблизиться к Солнцу на рекордное расстояние в 7,3 млн км, при этом он сможет набрать рекордную скорость – почти 632 000 км/час.

Фокус уже писал о том, что в июне космический аппарат "Паркер" подлетел к Солнцу на расстояние в 8,5 млн км, при этом его скорость составляла 584 000 км/час.

Недавно этому аппарату NASA удалось обнаружить источник появления быстрых солнечных ветров на Солнце, которые образуются в солнечной короне, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что ученые пришли к выводу, что ранняя Вселенная была не совсем такой, как предполагалось и на это указывают черные дыры. Ученые выяснили, что огромные активные черные дыры, были на удивление редким явлением в начале истории космоса. Это многое меняет в понимании ранней Вселенной.