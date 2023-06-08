Аппарат NASA подлетел близко к Солнцу и нашел источник неуловимого явления: оно угрожает Земле

С помощью космического аппарата "Паркер" ученые узнали, где образуется быстрый солнечный ветер.

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Космический аппарат приблизился к Солнцу на достаточно близкое по космическим меркам расстояние в 8,5 млн км и, таким образом, ему удалось обнаружить источник быстрых солнечных ветров в верхнем слое атмосферы звезды – солнечной короне, пишет ScienceAlert.

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По словам авторов исследования, опубликованного в журнале Nature, американский ученых Стюарта Бэйла и Джеймса Дрейка, понимание механизма возникновения разных типов солнечных ветров очень важно. Это позволяет лучше понять, как Солнце выпускает свои энергетические частицы и вызывает геомагнитные бури на Земле. Эти бури могут нанести серьезный урон системам связи и энергетики на планете, а также вывести из строя спутники на орбите.

Согласно новому исследованию, космический аппарат смог обнаружить источник быстрых солнечных ветров, то есть потока заряженных частиц. Оказалось, что эти ветра возникают в корональных дырах в верхнем слое атмосферы Солнца – короне.

На самом деле корональные дыры представляют собой обычное явление на Солнце. Они возникают, когда линии магнитного поля звезды вместо того, чтобы создавать замкнутые петли, раскрываются и расширяются. В результате появляется регион с более холодной и не такой плотной плазмой, но этот участок короны Солнца выглядит немного темнее в ультрафиолетовом диапазоне. В корональных дырах формируются мощные быстрые солнечные ветры, которые летят в космос со скоростью в 2,7 млн км/час, а это в 2 раза больше, чем скорость обычного солнечного ветра.

Корональные дыры представляют собой обычное явление на Солнце Фото: NASA

Во время 11-летнего цикла солнечной активности корональные дыры могут появится в любое время. Когда наша звезда имеет низкую активность, то эти дыры появляются рядом с полюсами, но когда у Солнца наступает сильная активность, то корональные дыры появляются везде и их становится больше.

Когда космический аппарат "Паркер" в очередной раз приблизился к Солнцу, то оказалось, что он находится как раз над одной из корональных дыр. Поэтому его приборы смогли собрать максимум полезных научных данных.

Когда космический аппарат "Паркер" в очередной раз приблизился к Солнцу, то оказалось, что он находится как раз над одной из корональных дыр Фото: NASA

По словам ученых, как показали новые данные, корональные дыры немного напоминают насадку для душа. То есть они состоят из равномерно расположенных пятен, из которых вылетают струи солнечных частиц, что приводит к формированию воронок шириной в примерно 29 тысяч км.

Ученые считают, что когда магнитные поля с противоположными направлениями пересекаются в этих воронках, силовые линии магнитного поля разрываются, а затем снова соединяются. Этот процесс, который называется магнитным пересоединением и отвечает за выброс заряженных частиц, которые и являются быстрым солнечным ветром. Астрономы выяснили, что некоторые частицы вылетают со скоростью в 10 раз больше, чем средняя скорость обычного солнечного ветра. По словам Бэйла, именно магнитное пересоединение внутри этих воронкообразных структур обеспечивает источник энергии быстрого солнечного ветра.

Как показали новые данные, корональные дыры немного напоминают насадку для душа Фото: NASA

Авторы исследования указывают на то, что изучить солнечный ветер в таких мелких деталях с Земли невозможно, ведь этот поток частиц преодолев 150 млн км от Солнца, после столкновения с нашим магнитным полем, меняется. Но благодаря аппарату "Паркер" ученые могут раскрывать секреты нашей звезды. Этот солнечный зонд отправился на исследование Солнца в августе 2018 года и за это время уже 15 раз подлетал близко к нашей звезде.

По словам Бэйла, ученые ждут следующих сближений аппарата "Паркер" с Солнцем, когда он сможет подлететь на расстояние в 6 млн км, чтобы сравнить новые данные с имеющимися выводами. Но это может быть сложной задачей, ведь у Солнца скоро начнется пик его активности.

Фокус ранее писал еще об одном исследовании, которое касалось солнечных частиц, а также опасных для Земли вспышек на Солнце.