900 дней в космосе. Секретный космический самолет США завершил свою рекордную загадочную миссию

Космический самолет провел на орбите на 4 месяца больше времени, чем во время всех своих предыдущих полетов.

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Секретный американский космический самолет X-37B закончил свою рекордную загадочную миссию. Он провел в космосе 908 дней и приземлился в Космическом центре имени Кеннеди НАСА в штате Флорида 12 ноября. Это был уже шестой полет для данного беспилотного летательного аппарата, который в своих целях активно используют американское военные, пишет Space.

Эта миссия, как и все предыдущие миссии космического самолета X-37B, является загадкой для общественности. Космические силы США никогда не сообщают о траектории полета самолета, а также о том, когда закончится его миссия. Также часто остаются загадкой его секретные эксперименты в космосе.

Космический самолет X-37B, который был создан компанией Boeing провел в космосе рекордные 908 дней. Это на 4 месяца дольше, чем продолжительность его предыдущих пяти полетов.

Несмотря на секретность миссии, известно, что на борту самолета кроме различных секретных грузов, находился специальный прибор от Космических сил США. Это устройство размером с коробку для пиццы предназначено для преобразования солнечной энергии в микроволны, которые затем могут быть переданы на Землю. По словам участников эксперимента, работа этого прибора может помочь приблизить использование космической солнечной энергии к реальности.

[ + – ] Космический самолет X-37B, который был создан компанией Boeing провел в космосе рекордные 908 дней. Это на 4 месяца дольше, чем продолжительность его предыдущих пяти полетов Фото: Boeing

Также стало известно, что на борту космического самолета находился секретный военный спутник FalconSat-8, который был выпущен в космос еще в октябре прошлого года и остается на орбите и сегодня.

Согласно заявлению компании Boeing, на космическом самолеты проводились эксперименты для NASA. В частности, это касается изучения космического излучения на семена растений, а также реакции разных веществ на космическую среду.

Эксперты считают, что у Космических сил США в арсенале имеется целых два космических самолета X-37B. И на сегодняшний день этот дуэт выполнил уже 6 космических миссий, каждая из которых имеет название OTV и порядковый номер. То есть закончившаяся последняя секретная миссия имела название OTV-6.

Космический самолет X-37B напоминает по внешнему виду знаменитые космические шаттлы NASA, которые перестали летать на орбиту с 2011 года. Но этот самолет намного меньше. Если длина шаттла, который к тому же был пилотируемым, составляла 37 м, то длина X-37B – всего 8,8 м.

[ + – ] Космический самолет X-37B напоминает по внешнему виду знаменитые космические шаттлы NASA, которые перестали летать на орбиту с 2011 года. Но этот самолет намного меньше. Если длина шаттла, который к тому же был пилотируемым, составляла 37 м, то длина X-37B – всего 8,8 м Фото: Boeing

Список миссий секретного космического самолета X-37B:

Первый полет длился с 22 апреля 2010 года по 3 декабря того же года. Длительность миссии – 224 дня.

Второй полет длился с 5 марта 2011 года до 16 июня 2012 года. Длительность миссии — 468 дней.

Третий полет продолжался с 11 декабря 2012 года по 17 октября 2014 года и его длительность составила 674 дня.

Четвертый полет начался 20 мая 2015 года и закончился 7 мая 2015 года. Его продолжительность — 718 дней.

Пятый полет был еще дольше и продолжался 780 дней с 7 сентября 2017 года по 27 октября 2019 года.

И последний на сегодня полет длился с 17 мая 2020 года по 12 ноября 2022 года и это является пока что рекордом длительности пребывания в космосе для данного летательного аппарата – 908 дней.

Как уже было сказано выше, все полеты секретного летательного аппарата покрыты тайной, но в Космических силах США описывают этот самолет, как испытательную площадку для разных технологий. Каких именно остается загадкой.

Как писал Фокус, уже более 3 месяцев в космосе находится китайский конкурент самолета X-37B, название которого неизвестно. Американском военным стало известно, что этот засекреченный летательный аппарат КНР доставил в космос не менее секретный груз.