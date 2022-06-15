Поселенці не заблукають. Китайські вчені створили першу детальну карту Місяця

Нова карта показує геологічні особливості супутника Землі в масштабі 1:2500000.

Вчені з Китайської академії наук створили першу деталізовану карту поверхні Місяця в масштабі 1 до 2,5 млн. Це вже не перша детальна карта поверхні нашого супутника, але перша створена з таким найвищим дозволом, повідомляє Space.

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Китайські вчені створили докладну карту геологічних особливостей поверхні Місяця, використовуючи дані орбітальних та посадкових космічних апаратів. Здебільшого вчені використали інформацію китайських космічних місій, які почали вивчати Місяць із 2004 року.

[ + – ] Вчені з Китайської академії наук створили першу деталізовану карту поверхні Місяця в масштабі 1 до 2,5 млн. Це вже не перша детальна карта поверхні нашого супутника, але перша створена з таким найвищим дозволом Фото: NASA

До цих даних китайські вчені додали інформацію, яку зібрали космічні апарати США, Японії та Індії. Вчені вважають, що цю нову карту можна використовувати для того, щоб у майбутньому вибирати найкращі місця для посадки безпілотних апаратів, так і пілотованих космічних кораблів, а також для подальшого вивчення особливостей супутника Землі.

Детальна карта місячного рельєфу включає дані про всі відомі на сьогодні кратери, ударні басейни, різні типи гірських порід та інші структури на поверхні. За словами вчених, це перша на сьогодні найдокладніша карта Місяця, створена в масштабі 1:2500000.

[ + – ] Детальна карта місячного рельєфу включає дані про всі відомі на сьогодні кратери, ударні басейни, різні типи гірських порід та інші структури на поверхні. За словами вчених, це перша на сьогодні найдокладніша карта Місяця, створена в масштабі 1:2 500 000 Фото: space.com

Проєкт зі створення найдокладнішої карти Місяця розпочали Оуян Цзіюаь та Лю Цзяньчжун зі своїми колегами з китайської академії наук ще у 2012 році. Весь цей час вони збирали всі нові й нові дані, щоб зібрати їх воєдино.

За словами вчених, ця карта показує склад та структуру поверхні Місяця, а також показує еволюцію місячної поверхні в умовах магматичних процесів, катастрофічних ударів та вулканічної активності. Нова карта включає 12 341 ударний кратер, 81 ударний басейн, 17 типів гірських порід і 14 типів різних структур на поверхні Місяця.

[ + – ] За словами вчених, ця карта показує склад та структуру поверхні Місяця, а також показує еволюцію місячної поверхні в умовах магматичних процесів, катастрофічних ударів та вулканічної активності. Нова карта включає 12 341 ударний кратер, 81 ударний басейн, 17 типів гірських порід і 14 типів різних структур на поверхні Місяця Фото: space.com

Для створення цієї карти вчені використали проєкцію Мольвейде. Це псевдоциліндрична проєкція, яка показує об'єкт у вигляді еліпса зі співвідношенням осей 2:1. Щоб створити таку карту в масштабі 1 до 2,5 мільйона, вчені спочатку розділили Місяць на 30 чотирикутників і нанесли їх на картку окремо, а потім з'єднали всі чотирикутники разом.

За словами китайських учених, до цього часу в США вже створювали регіональні карти Місяця на основі даних, отриманих з місій "Аполлон". Також американські вчені в 2020 році створили нову карту, яка включала всі дані попередніх американських досліджень Місяця. Але ця карта має більший масштаб – 1:5000000.

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