На МКС отправят новый космический щит, который пригодится для колонии на Луне: в чем суть

Американские ученые планируют проверить новое защитное покрытие на предмет того, насколько хорошо оно защищает аппараты от космического излучения.

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В ближайшее время на МКС будет отправлен тестовый образец нового защитного покрытия, которое должно будет оберегать будущие космические аппараты и строения на Луне от космического излучения, пишет Space.

Космическое излучение может негативно сказаться на работе будущих аппаратов, которые будут работать на Луне в рамках программы по освоению спутника Земли Artemis. Это же касается и будущих строений, которые составят первую колонию на нашем спутнике. Ведь это излучение может повлиять не только на работу приборов, но и подвергнет разрушению поверхностный слой, как аппаратов, так и рабочих и жилых комплексов.

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Для того, чтобы защитить космические аппараты и сооружения на Луне от вредного космического излучения ученые из Флоридского международного университета, США, создали специальное покрытие. Но насколько оно действенно можно проверить только в условиях космоса.

[ + – ] Для того чтобы защитить космические аппараты и сооружения на Луне от вредного космического излучения ученые из Флоридского международного университета, США, создали специальное покрытие. Но насколько оно действенно можно проверить только в условиях космоса Фото: NASA

Для этого до конца осени, а точная дата не называется, на МКС будет отправлен тестовый образец этого покрытия, который будет размещен на одном из внешних объектов орбитальной станции. Согласно планам ученых, это покрытие должно будет находиться в космосе в течение полугода.

О том, из чего состоит защитное покрытие для космических аппаратов, ученые не говорят. Возможно это связано с тем, что технология пока не запатентована и не проверена в условиях космоса. Но, если это покрытие покажет свою эффективность, то его можно будет использовать для объектов на Луне в рамках программы NASA Artemis, считают ученые.

"На МКС наше защитное покрытие подвергнется влиянию настоящего космического излучения, и мы сможем проверить, выдержит ли оно 6 месяцев в космосе. Если все пойдет по плану, то затем этот тестовый образец вернется на Землю, и мы обработаем его лунным реголитом, чтобы увидеть, как хорошо материал защищает и от этого. Хотя мы будем работать еще и над тем, чтобы наше покрытие защищало от ударов микрометеоритов, которые постоянно падают на Луну", — говорит Арвинд Агарвал из Флоридского международного университета.

По словам ученых, сейчас главное проверить работоспособность материла при его сопротивлении космическому излучению, а затем покрытие будет дорабатываться для перед полетами на Луну или Марс.

NASA поставило себе амбициозную цель – вернуть человека на Луну уже в этом десятилетии. Первым этапом на пути к возвращению на Луну является запуск космического корабля без экипажа на орбиту спутника Земли в рамках миссии Artemis 1. Но этот полет уже неоднократно откладывался, начиная с конца августа этого года. В NASA заявили, что этот полет все же состоится в конце 2022 года. Через 2 года должна быть запущена уже пилотируемая миссия вокруг Луны, а в 2025 или 2026 году люди должны высадится на поверхность Луны.

Фокус уже писал о том, что одной из важных составляющих лунной программы NASA является полет разведывательного спутника CAPSTONE. Он должен проверить насколько стабильной является очень вытянутая орбита вокруг Луны, по которой будет вращаться будущая лунная космическая станция. Недавно NASA удалось установить полный контроль над аппаратом CAPSTONE, у которого в очередной раз возникли проблемы.

Также Фокус писал о том, что Луна медленно улетает от Земли и за 2,5 млрд лет она "прошла" около 60 тысяч километров, как показывает недавнее исследование.