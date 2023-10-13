Первая колония на Марсе: появился комплексный план по заселению Красной планеты

Автор плана считает, что перед началом освоения Марса нужно решить немало проблем.

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Уже в следующем десятилетии NASA планирует отправить на Марс первую миссию с экипажем. После этого планируется со временем построить на Красной планете первую базу, которая станет основой для будущей большой колонии землян. Но низкая гравитация, низкое давление, резкие перепады температуры, сильное космическое излучение и пыльные бури создают немало проблем для освоения Марса. Но если иметь правильные стратегии, то эти проблемы можно решить. В своей статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv, Флориан Нойкарт из Лейденского университета, Нидерланды, предлагает план создания марсианского поселения, в котором используются последние достижения в области технологий, пишет Universe Today.

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Ученый считает, что заселение Марса, скорее всего, будет международной кампанией, основанной на тесном сотрудничестве многих стран. По словам Нойкарта, марсианские поселения будут самодостаточными и будут минимально зависеть от пополнения запасов с Земли. Плюс важным фактором здесь является психологическая устойчивость будущих жителей планеты.

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Проблемы создания человеческого поселения на Марсе включают огромные расстояния между планетами, а это означает, что миссии по пополнению запасов будут нечастыми, а связь будет страдать от проблем с задержками. Отправлять космические корабли на Марс можно будет только каждые 26 месяцев, а сам полет в одну сторону займет 9 месяцев.

Автор плана считает, что перед началом освоения Марса нужно решить немало проблем Фото: NASA

Кроме этого существуют факторы, влияющие на людей, которых, по словам Нойкарта, очень много. Среди них:

Опасное космическое излучение, которое представляет серьезный риск для здоровья человека;

Низкая гравитация может серьезно повлиять на опорно-двигательную и сердечно-сосудистую систему поселенцев;

Длительная изоляция могут иметь психологические последствия, что может повлиять на психическое здоровье поселенцев;

Значительная задержка связи между Марсом и Землей (от 4 до 24 минут) требует высокой автономии для поселения, что может повлиять на принятие решений и уровень стресса у людей.

Также ученый считает, что будущее поселение по своему дизайну должно способствовать физическому и психологическому благополучию людей. Еще необходимо сделать все для того, чтобы поселенцы имели возможность оказывать экстренную медицинскую помощь.

По словам Нойкарта, для создания минимальной зависимости людей на марсе от Земли нужно создать необходимую инфраструктуру, которая бы обеспечила создания всего необходимого для жизни из имеющихся на Марсе ресурсов. Нужно усовершенствовать технологии для переработки и повторного использования ресурсов, что будет иметь решающее значение для процветания колонии.

Также ученый считает, что нужно создать специальные протоколы для решения непредвиденных проблем, будь то технические неисправности, неотложная медицинская помощь или нехватка ресурсов. Ученый в своей статье пишет, что перед организацией полета на Марса и постройки там базы, а затем колонии необходимо создать много новых технологий, которые бы позволили осуществить устойчивое и продолжительное освоение Красной планеты. Это касается как технологий для космических полетов, так и для строительства и добычи полезных ископаемых.

Тем не менее, процесс, как пишет ученый, процесс постоянного заселения Марса полон проблем и опасностей. Но, с другой стороны эти проблемы представляют собой возможность для создания технологических инноваций и развития людей, как вида. Теперь уже межпланетного вида. Нойкарт считает, что поселение на Марсе имеет много преимуществ, которые оправдывают риски и проблемы.

Как уже писал Фокус, по слова Илона Маска, уже через 4 года космический корабль компании SpaceX может осуществить первую посадку на Марсе. Правда на борту корабля еще не будет астронавтов.