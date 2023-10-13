Перша колонія на Марсі: з'явився комплексний план із заселення Червоної планети

Автор плану вважає, що перед початком освоєння Марса потрібно вирішити чимало проблем.

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Уже в наступному десятилітті NASA планує відправити на Марс першу місію з екіпажем. Після цього планується з часом побудувати на Червоній планеті першу базу, яка стане основою для майбутньої великої колонії землян. Але низька гравітація, низький тиск, різкі перепади температури, сильне космічне випромінювання та пилові бурі створюють чимало проблем для освоєння Марса. Але якщо мати правильні стратегії, то ці проблеми можна вирішити. У своїй статті, опублікованій на сервері препринтів arXiv, Флоріан Нойкарт з Лейденського університету, Нідерланди, пропонує план створення марсіанського поселення, в якому використовуються останні досягнення в галузі технологій, пише Universe Today.

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Учений вважає, що заселення Марса, найімовірніше, буде міжнародною кампанією, заснованою на тісній співпраці багатьох країн. За словами Нойкарта, марсіанські поселення будуть самодостатніми і мінімально залежатимуть від поповнення запасів із Землі. Плюс важливим фактором тут є психологічна стійкість майбутніх жителів планети.

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Проблеми створення людського поселення на Марсі включають величезні відстані між планетами, а це означає, що місії з поповнення запасів будуть нечастими, а зв'язок страждатиме від проблем із затримками. Відправляти космічні кораблі на Марс можна буде тільки кожні 26 місяців, а сам політ в один бік займе 9 місяців.

Автор плану вважає, що перед початком освоєння Марса потрібно вирішити чимало проблем Фото: NASA

Окрім цього існують чинники, що впливають на людей, яких, за словами Нойкарта, дуже багато. Серед них:

Небезпечне космічне випромінювання, яке становить серйозний ризик для здоров'я людини;

Низька гравітація може серйозно вплинути на опорно-рухову та серцево-судинну систему поселенців;

Тривала ізоляція можуть мати психологічні наслідки, що може вплинути на психічне здоров'я поселенців;

Значна затримка зв'язку між Марсом і Землею (від 4 до 24 хвилин) вимагає високої автономії для поселення, що може вплинути на ухвалення рішень і рівень стресу в людей.

Також учений вважає, що майбутнє поселення за своїм дизайном має сприяти фізичному і психологічному благополуччю людей. Ще необхідно зробити все для того, щоб поселенці мали можливість надавати екстрену медичну допомогу.

За словами Нойкарта, для створення мінімальної залежності людей на Марсі від Землі потрібно створити необхідну інфраструктуру, яка б забезпечила створення всього необхідного для життя з наявних на Марсі ресурсів. Потрібно вдосконалити технології для переробки та повторного використання ресурсів, що матиме вирішальне значення для процвітання колонії.

Також учений вважає, що потрібно створити спеціальні протоколи для розв'язання непередбачуваних проблем, чи то технічні несправності, невідкладна медична допомога, чи то брак ресурсів. Учений у своїй статті пише, що перед організацією польоту на Марс і побудови там бази, а потім колонії необхідно створити багато нових технологій, які б дали змогу здійснити стійке і тривале освоєння Червоної планети. Це стосується як технологій для космічних польотів, так і для будівництва та видобутку корисних копалин.

Проте процес, як пише вчений, процес постійного заселення Марса сповнений проблем і небезпек. Але, з іншого боку, ці проблеми являють собою можливість для створення технологічних інновацій та розвитку людей, як виду. Тепер уже міжпланетного виду. Нойкарт вважає, що поселення на Марсі має багато переваг, які виправдовують ризики і проблеми.

Як уже писав Фокус, за словами Ілона Маска, вже через 4 роки космічний корабель компанії SpaceX може здійснити першу посадку на Марсі. Щоправда на борту корабля ще не буде астронавтів.