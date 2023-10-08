Прогноз Илона Маска. Космический корабль SpaceX совершит посадку на Марс: когда именно

Основатель компании SpaceX считает, что увидеть посадку космического корабля Starship на Марсе можно будет уже в ближайшем будущем.

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Илон Маск, выступая перед участниками 74-го Международного конгресса астронавтики, который проходил в Баку, Азербайджан, заявил о том, что его компания SpaceX планирует посадку космического корабля Starship на Марсе уже через 4 года, пишет Earth.com.

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Компания SpaceX уже достигла многих впечатляющих результатов в космической отрасли. Среди последних ее достижений – создание самой мощной в мире ракеты-носителя Starship, которая состоит собственно из самой ракеты и второй ступени в виде космического корабля. Но пока что первый испытательный запуск этой ракеты завершился катастрофой. В апреле вместо 90 минутного полета детище компании SpaceX смогло находится в воздухе только 4 минуты, и саму ракеты инженеры решили взорвать.

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Неожиданность для Илона Маска. Starship от SpaceX можно использовать иначе: что предлагает NASA

Тем не менее Илон Маск, выступающий на очередном Международном конгрессе астронавтики в режиме видеоконференции, заявил о том, что сейчас идет активная подготовка к новому испытательному запуску Starship. При этом Маск считает, что новый полет имеет хорошие шансы завершиться успешно.

Основатель компании SpaceX считает, что увидеть посадку космического корабля Starship на Марсе можно будет уже в ближайшем будущем Фото: SpaceX

Федеральное управление гражданской авиации США после расследования причин катастрофы ракеты Starship потребовало от SpaceX внести многочисленные изменения в конструкцию ракеты, чтобы избежать повторения печального инцидента. По словам Маска, все изменения уже внесены и ожидается, что разрешение на новый полет будет получено уже в октябре этого года.

Учитывая давнее стремление Маска сделать человечество многопланетным видом, одной из его целей является обустройства первой колонии на Марсе. И этом как раз должна помочь новая ракета Starship. По словам Маска, космический корабль сможет приземляться на любой твердой поверхности в Солнечной системе и речь идет в том числе и о Марсе.

Маск заявил, что Starship имеет огромный размер, чтобы вместить большое количество людей на борту. Если бы не было цели создать первую колонию на Марсе, то ракета и космический корабль имели бы меньший размер.

Cейчас идет активная подготовка к новому испытательному запуску Starship Фото: SpaceX

Что касается первой посадки космического корабля Starship на Марсе, то Маск заявил, что это может произойти уже в 2027 году или даже раньше. По словам основателя компании SpaceX, это будет беспилотная миссия и на самом деле это только примерный прогноз.

Фокус уже писал о том, что марсоход NASA запечатлел необычный "голубой закат" Солнца на Марсе. Такой закат Солнца на Земле увидеть невозможно и на это есть причины.

Также Фокус писал о том, что согласно недавнему исследованию, если использовать солнечные паруса, то путешествие на Марс займет менее месяца. Для сравнения, нынешние космические ракеты позволят долететь до Красной планеты за 7-9 месяцев.