Неожиданность для Илона Маска. Starship от SpaceX можно использовать иначе: что предлагает NASA

Международная космическая станция (МКС) будет выведена из эксплуатации уже через 7 лет и NASA продолжает искать варианты, чем ее заменить.

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В NASA предложили компании SpaceX рассмотреть возможность использования новейшего огромного космического корабля Starship в качестве космической станции на низкой околоземной орбите. Считается, что эта станция может иметь много функциональных возможностей, пишет Space.

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Учитывая, что МКС в 2030 году должна покинуть орбиту и будет затоплена в водах Тихого океана, NASА активно работает над поиском новых вариантов, способных заменить этот орбитальный объект. Одной из таких новых станций может стать модификация большого космического корабля Starship. По крайней мере в NASA предложили компании SpaceX рассмотреть такую возможность.

За последние несколько лет NASA заключило соглашения с тремя компаниями — Blue Origin, Northrop Grumman и Nanoracks, чтобы те занялись разработкой новой космической станции. Этим компаниям в общей сложности выделили 415 млн долларов. Также существует соглашение с компанией Axiom Space о том, что она создаст свои космические модули и они будут присоединены к МКС, а когда станция будет спущена на Землю, то эти модули превратятся в новую станцию. Теперь же NASA расширило круг потенциальных участников проекта по созданию нового орбитального объекта, среди которых оказалась и компания SpaceX.

Компания Илона Маска еще вовремя создания космического корабля Starship заявляла о том, что он будет представлен в разных модификациях. Например, NASA уже заключило контракт с SpaceX на использования одного из вариантов Starship в качестве посадочного модуля для доставки астронавтов на поверхность Луны в рамках миссии Artemis 3 в 2025 году.

В NASA предложили компании SpaceX рассмотреть возможность использования новейшего огромного космического корабля Starship в качестве космической станции на низкой околоземной орбите Фото: SpaceX

Но еще несколько лет назад Илон Маск называл свой новый космический корабль межпланетных транспортным средством, с помощью которого в будущем, например, можно будет за один полет доставить 100 человек на Марс. Также Маск утверждал, что один из вариантов Starship можно использовать для очень быстрого перемещения людей и на Земле.

Напоминаем, что космический корабль Starship уже готов к эксплуатации и его в космос должна будет доставлять ракета-носитель Super Heavy. Вся вместе контракция также имеет название Starship и в апреле этого года состоялся ее первый испытательный полет, который увы завершился неудачно. Теперь компания SpaceX готовится ко второму полету Starship, но когда именно он состоится пока точно не известно.

Фокус уже писал о том, что компания SpaceX провела в июне новый тест космического корабля Starship перед следующим полетом в космос.

Также Фокус писал о том, что еще в июне Илон Маск озвучил вероятную дату нового испытательного полета Starship в космос.

В то же время, как уже писал Фокус, в NASA начали тревожиться из-за того, что высадка астронавтов на Луну может не состоятся в запланированной срок. И это связано с тем, что SpaceX может вовремя не предоставить рабочую версию лунного посадочного модуля.