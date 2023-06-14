Почти как Арестович. Илон Маск назвал новую дату запуска огромной ракеты Starship от SpaceX

Владелец компании SpaceX как и пару месяцев назад назвал не очень точные сроки касательно нового испытательного запуска в космос 120-метровой ракетной системы.

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После неудачного запуска в космос огромной ракетной системы Starship, состоящей из ракеты-носителя и космического корабля, многие фанаты продуктов компании SpaceX ждут нового старта. Но не только они. Руководство NASA, которое надеется на то, что лунная модификация космического корабля Starship доставит астронавтов на Луну через пару лет, также ждут нового испытания. И владелец компании SpaceX Илон Маск назвал примерную дату, когда состоится долгожданный полет его 120- метровой ракетной системы, пишет Space.

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Для начала стоит вспомнить хронологию событий, связанных с первым запуском ракетной системы Starship впервые в полностью собранном виде. Это значит, что до этого проводились испытания отдельно для ракеты-носителя и космического корабля, который представляет собой верхнюю ступень Starship и имеет такое же название.

После неудачного запуска в космос огромной ракетной системы Starship, состоящей из ракеты-носителя и космического корабля, многие фанаты продуктов компании SpaceX ждут нового старта Фото: SpaceX

Еще 20 апреля этого года, как уже писал Фокус, с космической базы компании SpaceX в штате Техас, состоялся запуск мегаракеты Starship в космос. Но произошла авария и инженерам на Земле пришлось взорвать ракетную систему. Таким образом первый запуск не увенчался успехом.

Позже, как уже писал Фокус, Илон Маск заявил о том, что данное событие не является чем-то катастрофическим (хотя на самом деле это была настоящая катастрофа) для компании SpaceX. Владелец компании заявил, что в результате запуска была получена важная информация, которая поможет в планировании следующих испытаний.

Два месяца назад, как уже писал Фокус, Илон Маск сообщил о том, что новый запуск Starship состоится через 6-8 недель, то есть где-то в середине лета.

С тех пор поклонники SpaceX задавались вопросом, когда же Starship на самом деле снова полетит в космос для того, чтобы показать работоспособность огромной ракетной системы. И 13 июня Илон Маск написал в Twitter, что самая мощная на сегодня ракета отправится в новый полет …через 6-8 недель. То есть теоретически до конца лета должен состоятся этот долгожданный не только фанатами SpaceX, но и учеными из NASA, полет.

Как уже писал Фокус, NASA хочет использовать лунную модификацию космического корабля Starship во время высадки астронавтов на Луну в 2025 году. Но если проблемы будут сопутствовать компании SpaceX, то предполагается, что также долгожданное возвращение на Луну не состоится в срок.

Илон Маск считает, что Starship произведет революцию в космических полетах Фото: SpaceX

Илон Маск считает, что Starship произведет революцию в космических полетах, ведь обе ступени этой системы можно использовать повторно и при этом через короткие промежутки времени. Напоминаем, что Starship в собранном виде представляет собой громадную конструкцию, в которую входит нижняя ступень, ракета-носитель Super Heavy высотой 70 метров, и космический корабль Starship, высотой в 50 метров.

Но перед вторым полетом в космос компании SpaceX придется много поработать для того, чтобы подготовить все необходимое для нового запуска. Например, нужно обновить пусковую установку, которая была повреждена 20 апреля, а также сделать все необходимое, чтобы с ракетой снова не произошла катастрофа, как в прошлый раз.