Майже як Арестович. Ілон Маск назвав нову дату запуску величезної ракети Starship від SpaceX

Власник компанії SpaceX, як і кілька місяців тому, назвав не дуже точні терміни щодо нового випробувального запуску в космос 120-метрової ракетної системи.

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Після невдалого запуску в космос величезної ракетної системи Starship, що складається з ракети-носія і космічного корабля, багато фанатів продуктів компанії SpaceX чекають нового старту. Але не лише вони. Керівництво NASA, яке сподівається на те, що місячна модифікація космічного корабля Starship доставить астронавтів на Місяць через пару років, також чекають на нове випробування. І власник компанії SpaceX Ілон Маск назвав приблизну дату, коли відбудеться довгоочікуваний політ його 120-метрової ракетної системи, пише Space.

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Спочатку варто згадати хронологію подій, пов'язаних з першим запуском ракетної системи Starship вперше в повністю зібраному вигляді. Це означає, що до цього проводилися випробування окремо для ракети-носія і космічного корабля, який є верхнім ступенем Starship і має таку ж назву.

Після невдалого запуску в космос величезної ракетної системи Starship, що складається з ракети-носія і космічного корабля, багато фанати продуктів компанії SpaceX чекають на новий старт Фото: SpaceX

Ще 20 квітня цього року, як уже писав Фокус, з космічної бази компанії SpaceX у штаті Техас, відбувся запуск мегаракети Starship у космос. Але сталася аварія та інженерам на Землі довелося підірвати ракетну систему. Таким чином, перший запуск не увінчався успіхом.

Пізніше, як вже писав Фокус, Ілон Маск заявив про те, що ця подія не є чимось катастрофічним (хоча насправді це була справжня катастрофа) для компанії SpaceX. Власник компанії заявив, що в в результаті запуску було отримано важливу інформацію, яка допоможе в плануванні наступних випробувань.

Два місяці тому, як уже писав Фокус, Ілон Маск повідомив про те, що новий запуск Starship відбудеться через 6-8 тижнів, тобто десь у середині літа.

З того часу шанувальники SpaceX ставили питання, коли ж Starship насправді знову полетить у космос для того, щоб показати працездатність величезної ракетної системи. І 13 червня Ілон Маск написав у Twitter, що найпотужніша на сьогодні ракета вирушить у новий політ …через 6-8 тижнів. Тобто теоретично до кінця літа має відбутися цей довгоочікуваний не лише фанатами SpaceX, а й вченими з NASA політ.

Як уже писав Фокус, NASA хоче використовувати місячну модифікацію космічного корабля Starship під час висадки астронавтів на Місяць у 2025 році. Але якщо проблеми будуть супроводжувати компанію SpaceX, то передбачається, що довгоочікуване повернення на Місяць не відбудеться вчасно.

Ілон Маск вважає, що Starship зробить революцію у космічних польотах Фото: SpaceX

Ілон Маск вважає, що Starship зробить революцію в космічних польотах, адже обидва ступені цієї системи можна використати повторно і при цьому через короткі проміжки часу. Нагадуємо, що Starship у зібраному вигляді є величезною конструкцією, до якої входить нижній ступінь, ракета-носій Super Heavy заввишки 70 метрів, і космічний корабель Starship, висотою в 50 метрів.

Але перед другим польотом у космос компанії SpaceX доведеться багато попрацювати для того, щоб підготувати все потрібне для нового запуску. Наприклад, потрібно оновити пускову установку, яка була пошкоджена 20 квітня, а також зробити все необхідне, щоб із ракетою знову не сталася катастрофа, як минулого разу.