NASA очень обеспокоено из-за Starship: проблемы у SpaceX отдаляют высадку человека на Луну

Существует вероятность того, что лунная версия космического корабля Starship не будет готова к запуску пилотируемой миссии Artemis 3 в конце 2025 года, учитывая объем работы, необходимый для подготовки корабля.

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NASA все больше беспокоит тот факт, что посадочный космический корабль Starship, необходимый для доставки астронавтов на Луну не будет готов к запланированному сроку. По словам заместителя администратора NASA Джима Фри, если лунная версия космического корабля от SpaceX не будет готова, то это грозит тем, что первая за более, чем 50 лет высадка астронавтов на Луне состоится не в декабре 2025 года, а в где-то в 2026-м, пишет Futurism.

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Лунная миссия Artemis 3 является важной составляющей новой лунной программы NASA, ведь в рамках этой миссии на Луну должны высадиться 2 из 4 астронавтов, которые полетят на спутник Земли. Для этого они должны использовать космический корабль Starship от компании SpaceX, точнее его лунную версию. Изначально астронавты прилетят к Луне на космическом корабле Orion, а затем два человека (среди них должна быть впервые женщина) пересядут в Starship и опустятся на поверхность Луны. И все это, согласно плану NASA, должно произойти в конце 2025 года.

Но, по словам Джима Фри, NASA очень обеспокоено теми проблемами, с которыми столкнулась компания SpaceX во время испытаний своего новейшего космического корабля. Дело в том, что до первого пилотируемого полета на Луну, компания SpaceX должна провести много успешных запусков в космос корабля Starship, а затем осуществить его успешную посадку на поверхность Луны без экипажа.

Существует вероятность того, что лунная версия космического корабля Starship не будет готова к запуску пилотируемой миссии Artemis 3 в конце 2025 года Фото: SpaceX

"Пока что мы нацелены на выполнении миссии Artemis 3 в декабре 2025 года, но эта миссия может быть перенесена на какой-то месяц 2026 году, с учетом трудностей, возникших у SpaceX", — сказал Фри.

Пока что SpaceX не удалось осуществить ни одного успешного запуска в космос своей новейшей ракетной системы Starship, состоящей из ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship. Как уже писал Фокус, новое испытание мегаракеты, которое состоялось 20 апреля этого года, закончилось катастрофой. А до запуска миссии Artemis 3 осталось всего 2,5 года.

В начале мая, как уже писал Фокус, владелец SpaceX Илон Маск заявил том, что новая попытка отправить Starship в космос состоится в середине лета. Но эта дата может измениться, ведь Федеральное управление гражданской авиации США продолжает расследование причин предыдущей катастрофы и пока не дало разрешение Маску на новый полет.

По словам Фри, перед тем как можно будет получить полную картину происходящего и говорить о степени готовности лунной версии Starship к полету в космос, нужно чтобы вообще состоялось как минимум одно успешное испытание.

Также Фри выразил некоторый оптимизм по поводу своевременной реализации миссии Artemis 3, заявив, что у него есть некоторая уверенность в том, что SpaceX подготовит свой корабль к полету на Луну вовремя.

Ранее Фокус уже писал о том, как будут выглядеть новые космические станции и колонии на Марсе.