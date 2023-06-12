Космические станции и колонии на Марсе: как они будут выглядеть (фото)

Освоение Луны, Марса и других планет начнется с сооружения особых космических станций, считают эксперты.

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На протяжении многих лет писатели-фантасты в своих книгах, а также режиссеры фантастических фильмов предлагают нам свое видение того, как будут выглядеть новые космические станции, а также колонии на Луне и Марсе. Издание Daily Mail пообщалось с экспертами в космической отрасли, чтобы выслушать их мнение по этому поводу. Также с помощью ИИ-генератора изображений Midjourney, который их создает на основе текстовых описаний, были получены изображения того, как могут выглядеть новые рукотворные космические объекты. ИИ предоставили текстовые прогнозы экспертов и на основе этого получились потрясающие изображения будущих объектов в космосе, на Марсе и даже на астероидах.

Освоение Луны, Марса и других планет начнется с сооружения особых космических станций, считают эксперты Фото: Daily Mail

Эксперты предполагают, что освоение космоса начнется с создания особых космических станций и начальной инфраструктуры на Луне и Марсе и только после этого появятся настоящие колонии на этих небесных телах.

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Новые космические станции на орбите Земли, Луны и Марса

По словам Дэвида Бэрнхарта, основателя компании Arkisys, успешное освоение космоса человеком будет зависеть от особых космических станций. Они не предназначены для длительного пребывания людей и их главная задача состоит в том, чтобы служить перевалочным пунктом для дальнейших полетов между планетами. То есть здесь будут находится склады с ресурсами, также здесь можно будет пересесть с одного космического корабля на другой и продолжить свое путешествие далее.

Эксперты предполагают, что освоение космоса начнется с создания особых космических станций и начальной инфраструктуры на Луне и Марсе и только после этого появятся настоящие колонии на этих небесных телах Фото: Daily Mail

Бэрнхарт считает, что это будут полностью автономные космические станции, которые позволят успешно перемещаться между Землей, Луной и Марсом. По крайней мере на начальном этапе освоения космоса.

По словам эксперта, нужно построить разные космические станции, которые будут представлять собой и среду обитания, где смогут жить люди (то есть это своеобразная колония в космосе), исследовательские станции и автономные станции, которые будут служить в качестве транспортного хаба. Именно здесь могут находиться склады с припасами и отсюда их будут доставлять в нужное место грузовые космические корабли.

Бэрнхарт считает, что это будут полностью автономные космические станции, которые позволят успешно перемещаться между Землей, Луной и Марсом. По крайней мере на начальном этапе освоения космоса Фото: Daily Mail

Например, сейчас NASA планирует построить на орбите Луны космическую станцию Gateway, которая должна быть создана уже в конце этого десятилетия. Она будет служить перевалочным пунктом для астронавтов, которые летят на Луну, а в будущем ее можно использовать и для полетов на Марс.

По словам эксперта, нужно построить разные космические станции, которые будут представлять собой и среду обитания, где смогут жить люди (то есть это своеобразная колония в космосе) Фото: Daily Mail

Добыча полезных ископаемых на астероидах

Эксперты предполагают, что добыча полезных ископаемых на астероидах может стать в будущем одной из самых прибыльных отраслей Фото: Daily Mail

Эксперты предполагают, что добыча полезных ископаемых на астероидах может стать в будущем одной из самых прибыльных отраслей. Некоторые эксперты даже предполагают, что первым триллионером на Земле станет предприниматель, который первым организует такую добычу.

Сейчас ученые из NASA считают, что на тысячах астероидов в Солнечной системе имеется огромное количество ценных полезных ископаемых. Например, на 10 ближайших к Земле астероидах может находиться ценных металлов стоимостью в 1,5 триллиона долларов. А на известном астероиде Психея, который считается самым дорогим космическим камнем, только золота находится на 700 квинтиллионов долларов.

Человеческая колония на Луне

По словам бывшего консультанта NASA Филипа Роберта Харриса, первую обширную космическую инфраструктуру, то есть новые станции в космосе и первые базы на Луне и Марсе построят так называемые технонавты. То есть это астронавты, которые будут заниматься исключительно строительством.

Первую обширную космическую инфраструктуру, то есть новые станции в космосе и первые базы на Луне и Марсе построят так называемые технонавты Фото: Daily Mail

Харрис предполагает, что в течение десятков, а может и сотен лет, после появления первых инфраструктурных объектов, возле Земли, Луны и Марса появятся среды обитания, то есть человеческие колонии в космосе. Параллельно с этим на Луне и Марсе будут созданы большие колонии.

Человеческая колония на Марсе

База на Марсе Фото: Daily Mail

Известный своими амбициозными планами по освоению космоса, владелец компании SpaceX Илон Маск, еще в прошлом году заявлял о том, что первый полет на Марс может состояться уже в 2029 году. Учитывая проблемы, с которыми столкнулась компания Маска во время испытания новейшей мегаракеты Starship в этом году, пока неизвестно можно ли надеяться на осуществление этих прогнозов.

Колония на Марсе Фото: Daily Mail

Тем не менее Маск надеется использовать Starship для перевозки большого количества людей за один раз на Марс и такие полеты, согласно его прогнозам, станут постоянными. В результате на Красной планете будет построена большая колония, которая будет только расти за счет новых поселенцев.

Колония на Марсе Фото: Daily Mail

Новые технологии для создания космических станций

Вивек Кончерри, генеральный директор компании Graphene Space Habitat Limited, считает, что будущие среды обитания человека в космосе будут построены из высокотехнологичных материалов с использованием роботов и искусственного интеллекта. В частности, при строительстве, как считает эксперт, нужно использовать смесь разных материалов с графеном.

По словам Кончерри, графен более легкий, чем металлы, которые используют для создания космических станций, и является очень хорошим проводником тепла, поэтому его можно использовать для рассеивания тепла. В ближайшем будущем ученые хотят создать небольшой прототип такой станции из графена, чтобы проверить его в космосе.

Как уже писал Фокус, в NASA считают, что на Луне все-таки может быть жизнь. И попала она туда с Земли, но это точно не астронавты.

Напоминаем, что на новом снимке космического аппарата Mars Express Марс выглядит иначе, то не как Красная планета.