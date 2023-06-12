Не совсем Красная планета. На новом снимке аппарата Mars Express Марс выглядит иначе (фото)

Новое изображение, сделанное 20-летним космическим аппаратом, показывает Марс в совершенно новом свете, раскрывая сложные детали поверхности планеты.

Related video

Аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) под названием Mars Express находится на околомарсианской орбите с 2003 года и вот уже 20 лет он присылает на Землю изображения Марса. При этом иногда аппарат подлетал к Марсу на очень близкое расстояние в 300 км. Но новый потрясающий снимок, который составлен из десятков фотографий, был сделан, когда Mars Express находился намного дальше, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новое изображение Красной планеты, которая выглядит не совсем такой, как можно себе представить, было создано благодаря соединению воедино 90 снимков. Эти фотографии сделала камера космического аппарата Mars Express под названием HRSC, когда аппарат вращался вокруг Марса по вытянутой орбите и находился на расстоянии от 4000 до 50 000 км над поверхностью планеты.

Хотя такие снимки аппарат делает для анализа погоды на Марсе, если их собрать вместе, то можно получить представление о всей планете и увидеть сложные детали ее поверхности, говорят ученые из ЕКА. Благодаря новой фотографии действительно видно, что Марс не совсем Красная планета, благодаря богатой цветовой гамме и таким образом можно увидеть Марс таким, каким его еще никогда не видели.

По словам ученых, каждый отдельный цвет на этом снимке дает возможность получить информацию о составе поверхности Марса. Красноватый оттенок планета получает благодаря окислению железа, но на этом изображении также видны серо-черные и даже синие регионы.

Новое изображение Марса. В центре находится система каньонов Долины Маринер Фото: NASA

Эти регионы появились в результате вулканической активности на Марсе, благодаря чему на поверхности отложились темные базальтовые пески. Ветер на Марсе перемещает эти пески, и они скапливаются в виде огромных песчаных дюн.

На новом снимке также видны более светлые и даже белые регионы, которые появились в результате того, что в далеком прошлом Марса горные породы изменялись под воздействием воды. В прошлом году аппарат Mars Express подтвердил то, что такому изменению особенно подверглись глинистые и сульфатные минералы.

Особенно хорошо сульфаты видны в виде белых пятен на фоне более темных базальтовых песков в огромной системе каньонов на Марсе под названием Долины Маринер. Эти каньоны тянутся на поверхности планеты на расстояние в более, чем 4 000 км.

Несмотря на столько длительный срок службы аппарата Mars Express, ученые из ЕКА решили продлить его миссию еще как минимум до 2026 года. Хотя изначально планировалось, что аппарат будет исследовать Марс только в течение одного марсианского года – это 687 земных дней.

Напоминаем, что в начале июня Mars Express впервые в истории проводил космическую прямую трансляцию с Марса

Напоминаем, что в начале июня Mars Express впервые в истории проводил космическую прямую трансляцию с Марса. В течение часа можно было наблюдать за разным видом на планету и во время этой трансляции также можно было получить представление о том, как же выглядит четвертая планета от Солнца, как уже писал Фокус.