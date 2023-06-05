Первая в истории прямая трансляция с Марса: как на самом деле выглядит планета (видео)

Космический аппарат Mars Express отметил 20 лет работы в космосе передачей изображений Марса в прямом эфире. Но этой трансляции временами мешал дождь в Испании.

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Европейское космическое агентство (ЕКА) с помощью своего орбитального аппарата Mars Express, который с 2003 года вращается вокруг Красной планеты, провело первую в истории прямую трансляцию с орбиты Марса. Таким образом ученые отметили 20-ю годовщину работы в космосе исследовательского зонда. Во время трансляции можно было посмотреть на то, как выглядит планета в прямом эфире, пишет NTD.

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Аппарат Mars Express в пятницу, 2 июня, провел часовую прямую трансляцию с орбиты Марса, во время которой он постоянно пересылал на Землю изображения планеты. Стоит сказать, что сейчас Марс находится на расстоянии в примерно 300 млн км от нас, а потому снимкам требовалось почти 17 минут, чтобы долететь до Земли. То есть по факту это был не совсем прямой эфир. Но передача изображений периодически прерывалась из-за дождливой погоды в Испании, где находилось принимающее данные из космоса устройство.

Тем не менее в ЕКА довольны этим историческим событием, ведь удалось получить много качественных снимков Марса. По мере перемещения орбитального аппарата можно было увидеть сначала только часть Марса, затем почти полностью планету и в конце трансляции снова только ее часть. Кстати, на некоторых изображениях даже отчетливо видны белые облака.

Аппарат Mars Express в пятницу, 2 июня, провел часовую прямую трансляцию с орбиты Марса, во время которой он постоянно пересылал на Землю изображения планеты Фото: ESA

По словам ученых, обычно все изображения после того, как орбитальный аппарат прислал их на Землю, проходят обработку. Поэтому они отличаются от того, что увидели зрители во время прямой трансляции. И вообще все данные собранные Mars Express некоторое время хранятся у него на борту, а только потом передаются на Землю.

В ЕКА заявили, что такой продолжительно прямой трансляции никогда еще не было в истории освоения космоса и это большое достижение. Что касается дождя в Испании, то он помешал получить немного больше изображений Марса. Также стало известно, что трансляция длилась всего 1 час, потому как ученые не хотели, чтобы аппарат потратил слишком много энергии.

Космический аппарат Mars Express отправился к Марсу вместе с посадочным модулем "Бигль-2", который успешно приземлился на поверхность планеты, но так и не вышел на связь с Землей. Только в 2015 году орбитальный аппарат NASA под названием Mars Reconnaissance Orbiter сделал снимки посадочного модуля. Оказалось, то несмотря на успешное приземление, его солнечные панели полностью не раскрылись.

Как уже писал Фокус, с первым в истории летательным аппаратом на другой планете также возникли проблемы. Вертолет Ingenuity почти неделю не выходил на связь с Землей, что очень обеспокоило ученых.