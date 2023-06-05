Перша в історії пряма трансляція з Марса: як насправді виглядає планета (відео)
Космічний апарат Mars Express відсвяткував 20 років роботи у космосі передаванням зображень Марса у прямому ефірі. Але цій трансляції часом заважав дощ в Іспанії.
Європейське космічне агентство (ЄКА) за допомогою свого орбітального апарату Mars Express, що з 2003 року обертається навколо Червоної планети, провело першу в історії пряму трансляцію з орбіти Марса. Так учені відсвяткували 20-ту річницю роботи у космосі дослідницького зонду. Під час трансляції можна було подивитися на те, як виглядає планета у прямому ефірі, пише NTD.
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Апарат Mars Express у п'ятницю, 2 червня, провів пряму трансляцію з орбіти Марса, під час якої він постійно пересилав на Землю зображення планети. Варто сказати, що зараз Марс знаходиться на відстані приблизно 300 млн км від нас, а тому знімкам потрібно майже 17 хвилин, щоб долетіти до Землі. Тобто, за фактом, це був не зовсім прямий ефір. Але передавання зображень періодично переривалося через дощову погоду в Іспанії, де знаходився пристрій, що приймає дані з космосу.
Проте в ЄКА задоволені цією історичною подією, адже вдалося здобути багато якісних знімків Марса. У міру переміщення орбітального апарату можна було побачити спочатку лише частину Марса, потім майже повністю планету і наприкінці трансляції знову лише її частину. До речі, на деяких зображеннях навіть чітко видно білі хмари.
За словами вчених, зазвичай усі зображення після того, як орбітальний апарат надіслав їх на Землю, проходять обробку. Тому вони відрізняються від того, що побачили глядачі під час прямої трансляції. І взагалі, всі дані зібрані Mars Express деякий час зберігаються у нього на борту, а тільки потім передаються на Землю.
У ЄКА заявили, що такої тривалої прямої трансляції ніколи ще не було в історії освоєння космосу і це велике досягнення. Щодо дощу в Іспанії, то він завадив отримати трохи більше зображень Марса. Також стало відомо, що трансляція тривала лише 1 годину, тому що вчені не хотіли, щоб апарат витратив надто багато енергії.
Космічний апарат Mars Express вирушив до Марса разом із посадковим модулем "Бігль-2", який успішно приземлився на поверхню планети, але так і не вийшов на зв'язок із Землею. Лише у 2015 році орбітальний апарат NASA під назвою Mars Reconnaissance Orbiter зробив знімки посадкового модуля. Виявилося, що незважаючи на успішне приземлення, його сонячні панелі повністю не розкрилися.
Як уже писав Фокус, з першим в історії літальним апаратом на іншій планеті також виникли проблеми. Вертоліт Ingenuity майже тиждень не виходив на зв'язок із Землею, що дуже стурбувало вчених.