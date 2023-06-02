Таким Марс еще не видели. Взглянуть на планету можно в прямом эфире: когда и где смотреть

Уже скоро состоится первая в истории прямая трансляция с Марса. В течение часа можно будет увидеть, что происходит на Красной планете.

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2 июня 2023 года в 19.00 по Киеву начнется первая в истории прямая трансляция с Марса, которая будет длиться целый час. За это время орбитальный космический аппарат будет передавать изображения Красной планеты на Землю. Правда с небольшой задержкой, пишет Daily Mail.

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Европейское космическое агентство проведет первую в истории прямую трансляцию с Марса, во время которой 20-летний орбитальный аппарат Mars Express будет передавать изображения Красной планеты на Землю.

Европейское космическое агентство проведет первую в истории прямую трансляцию с Марса, во время которой 20-летний орбитальный аппарат Mars Express будет передавать изображения Красной планеты на Землю Фото: ESA

Эта трансляция должна длиться в течение часа и новые изображения будут приходить каждые 50 секунд. Правда стоит уточнить, что это будет не совсем "прямой эфир", ведь Марс сейчас находится на расстоянии в 300 млн км от Земли (расстояние от планеты до нас постоянно меняется из-за движения Марса вокруг Солнца). Поэтому изображения будут приходить на Землю с задержкой в примерно 22 минуты.

Изображения с Марса будут приходить на Землю с задержкой в примерно 22 минуты Фото: NASA

Потрясающие снимки Красной планеты можно будет посмотреть во время трансляции на YouTube-канале Европейского космического агентства (ЕКА). По словам ученых, это событие посвящено юбилею работы космического аппарата Mars Express на орбите Марса.

Этот аппарат был первым для ЕКА, который агентство отправило к другой планете Солнечной системы в 2003 году. Но Mars Express начал свою полноценную научную работу только в 2004 году и за это время предоставил ученым огромное количество полезных научных данных. До сих пор аппарат помогает ученым изучать геологию, атмосферу, поверхностные структуры Марса, а также ищет признаки существования воды на планете в далеком прошлом и возможной внеземной жизни.

Среди достижений Mars Express можно выделить следующие:

С помощью своих приборов аппарат обнаружил на Марсе минералы, которые могут быть созданы только благодаря жидкой воде и это подтвердило теорию о том, что на Красной планете вода все же была;

С помощью своего радара аппарат обнаружил существование слоев водяного льда под поверхностью Марса. Особенно много льда было обнаружено в полярных регионах. Ученые пришли к выводу, что если растопить этот лед, что воды будет достаточно, чтобы покрыть весь Марс океаном глубиной до 10 метров;

Космический аппарат обнаружил существование облаков на Марсе на высоте почти 100 км, а это значит, что здесь находятся самые "высокие" облака среди всех планет Солнечной системы;

Аппарат ЕКА смог также хорошо изучить два спутника Марса – Деймос и Фобос. Последний находится ближе всего к планете, и он был изучен особенно тщательно;

Mars Express также работал как ретранслятор для передачи данных от аппаратов на поверхности Марса на Землю.

Ученые потратили несколько месяцев для того, чтобы подготовить орбитальный аппарат, который находся на высоте в 17,5 тысяч км над поверхностью Марса, для проведения подобной исторической трансляции.

Ученые потратили несколько месяцев для того, чтобы подготовить орбитальный аппарат, который находся на высоте в 17,5 тысяч км над поверхностью Марса, для проведения подобной исторической трансляции Фото: NASA

По словам ученых из ЕКА, главная камера космического аппарата уже очень старая, поэтому нет 100%-гарантии, что будут получены очень хорошие изображения. Ведь в основном они проходят стадию первичной обработки, а здесь их покажут в изначальном виде. Также нет гарантии, что трансляция пройдет успешно, хотя ученые настроены оптимистически.

Как уже писал Фокус, ЕКА занялось созданием метеорологической сети на Марсе. Таким образом ученые хотят получить больше данных о погоде на планете, что позволит лучше подготовиться к первому пилотируемому полету на Марс.

Если бы у людей были космические корабли, способные летать со скоростью света, то к Марсу можно было бы долететь за 12 минут. Фокус уже подробно писал о том, что такое скорость света и какая она.