Не зовсім Червона планета. На новому знімку апарата Mars Express Марс має інший вигляд (фото)

Нове зображення, зроблене 20-річним космічним апаратом, показує Марс у новому світлі, розкриваючи складні деталі поверхні планети.

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Апарат Європейського космічного агентства (ЄКА) під назвою Mars Express перебуває на навколомарсіанській орбіті з 2003 року, і вже 20 років він надсилає на Землю зображення Марса. Водночас іноді апарат підлітав до Марса на дуже близьку відстань 300 км. Але новий приголомшливий знімок, який складається з десятків фотографій, був зроблений, коли Mars Express був набагато далі, пише Space.

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Нове зображення Червоної планети, яка має не зовсім такий вигляд, як можна собі уявити, було створено завдяки поєднанню 90 знімків. Ці фотографії зробила камера космічного апарата Mars Express під назвою HRSC, коли апарат обертався навколо Марса по витягнутій орбіті й перебував на відстані від 4000 до 50 000 км над поверхнею планети.

Хоча такі знімки апарат робить для аналізу погоди на Марсі, якщо їх зібрати разом, можна отримати уявлення про всю планету й побачити складні деталі її поверхні, кажуть вчені з ЄКА. Завдяки новій фотографії дійсно видно, що Марс — не зовсім Червона планета завдяки багатій кольоровій гамі, і так можна побачити Марс таким, яким його ще ніколи не бачили.

За словами вчених, кожен окремий колір на цьому знімку дає можливість отримати інформацію про склад поверхні Марсу. Червоний відтінок планета отримує завдяки окисленню заліза, але на цьому зображенні також видно сіро-чорні та навіть сині регіони.

Нове зображення Марса. У центрі розташована система каньйонів Долини Марінер Фото: NASA

Ці регіони з'явилися в результаті вулканічної активності на Марсі, завдяки чому на поверхні відклалися темні базальтові піски. Вітер на Марсі переміщає ці піски, і вони накопичуються у вигляді величезних піщаних дюн.

На новому знімку також видно світліші та навіть біліші регіони, які з'явилися в результаті того, що в далекому минулому Марса гірські породи змінювалися під впливом води. Минулого року апарат Mars Express підтвердив те, що такої зміни особливо зазнали глинисті й сульфатні мінерали.

Особливо добре сульфати видно у вигляді білих плям на тлі темніших базальтових пісків у величезній системі каньйонів на Марсі під назвою Долина Марінер. Ці каньйони тягнуться на поверхні планети на відстань більш ніж 4000 км.

Попри такий тривалий термін служби апарата Mars Express, учені з ЄКА вирішили продовжити його місію ще як мінімум до 2026 року. Хоча спочатку планувалося, що апарат досліджуватиме Марс лише протягом одного марсіанського року — це 687 земних днів.

Нагадуємо, що на початку червня Mars Express уперше в історії проводив космічну пряму трансляцію з Марса

Нагадуємо, що на початку червня Mars Express уперше в історії проводив космічну пряму трансляцію з Марса. Протягом години можна було спостерігати за різним видом на планету, і під час цієї трансляції також можна було отримати уявлення про те, який вигляд має четверта планета від Сонця, як уже писав Фокус.