Третья попытка. Илон Маск рассказал, когда его ракета Starship снова попытается попасть в космос

Новый запуск мощнейшей в мире ракеты стоит ожидать не раньше середины лета.

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Гигантская космическая ракета Starship отправится в свой второй, стоит надеяться, более успешный, полет в космос уже через 1,5–2 месяца. Об этом заявил основатель компании SpaceX Илон Маск. Вообще для этой мегаракеты это будет уже третья попытка попасть в околоземное пространство, пишет Space.

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Первый раз самая мощная в мире ракета Starship, состоящая из ракеты носителя и космического корабля, должна была вывести последний на орбиту еще 17 апреля. Но из-за возникших технических проблем этот первый полноценный испытательный запуск в полностью собранном виде двухступенчатой ракеты был перенесен, как уже писал Фокус.

20 апреля 120-метровая ракета Starship все-таки взлетела с космодрома компании SpaceX в штате Техас, но после нескольких минут полета взорвалась. То есть специалисты компании Илона Маска сами ввели в действие систему прекращения полета, как уже писал Фокус. То есть это будет третья попытка запуска и второй полноценный полет Starship, который произойдет не раньше середины лета.

Гигантская космическая ракета Starship отправится в свой второй, стоит надеяться, более успешный, полет в космос уже через 1,5–2 месяца Фото: SpaceX

Прошлый раз ракета-носитель должна была отделиться от космического корабля и отправить его в 90-минутное путешествие вокруг Земли. И первая ступень ракеты Starship и космический корабль должны были вернуться и приводниться в водах Мексиканского залива (ракета-носитель) и в Тихом океане (космический корабль). В любом случае ракета Starship смогла достичь высоты в 39 км над поверхностью Земли и Илон Маск заявил, что это даже больше, чем он ожидал.

30 из 33 двигателей (3 двигателя так и не запустились) ракеты-носителя Super Heavy (это и есть первая ступень ракеты Starship) во время старта немного повредили стартовую площадку. Сейчас инженеры SpaceX занимаются ее восстановлением, а также укреплением, чтобы она лучше выдержала новый запуск ракеты Starship.

Согласно заявлению Илона Маска, произвести новый запуск в космос можно будет уже через 6-8 недель. Цель этого повторного испытательного полета такая же: космический корабль Starship, высотой в 50 метров, должен совершить выход в космос, а затем благополучно вернуться обратно.

Но кроме устранения технических проблем, SpaceX нужно получить разрешение на запуск от Федерального управления гражданской авиации США. Пока что регулятор вместе с компанией Маска занимается расследованием причин неудачного полета 20 апреля.

Как уже писал Фокус, европейская компания Airbus представила свою космическую станцию с искусственной гравитацией, которая может заменить МКС на орбите.