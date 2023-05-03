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Технологии и наука

Новая замена МКС. Airbus представила свою космическую станцию с искусственной гравитацией (видео)

космическая станция, LOOP, Airbus
Фото: Airbus | Airbus представила свою космическую станцию с искусственной гравитацией

Пока что компания показала проект лишь одного модуля космической станции, но он очень интересный.

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В 2030 году Международная космическая станция закончит свою работу. Поэтому NASA активно работает с частными подрядчиками, которые занимаются созданием своих преемников МКС. Сейчас главными игроками на этом рынке являются американские компании Blue Origin, Axiom Space и Nanoracks. В то же время Китай хочет сделать из своей станции "Тяньгун" объект международного сотрудничества, а Индия планирует построить свою станцию на орбите до конца десятилетия и также сделать из нее международный проект. Но теперь в эту космическую гонку включилась и европейская компания Airbus, которая показала модуль своей будущей орбитальной станции, пишет ScienceAlert.

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Новый модуль от Airbus называется LOOP, он рассчитан на одновременное пребывание четырех астронавтов, состоит из трех уровней и самое главное здесь будет поддерживаться искусственная гравитация.

В компании заявили, что их космический модуль может стать полноценной орбитальной станцией, если к нему присоединить еще несколько сегментов. В то же время этот модуль можно присоединить к пока еще работающей МКС или же к созданной через несколько лет лунной орбитальной станции Lunar Gateway.

космическая станция, LOOP, Airbus Fullscreen
Модуль LOOP и состыкованный с ним космчиеский корабль
Фото: Airbus

Согласно сообщению Airbus, модуль LOOP предназначен для долгого пребывания астронавтов в космосе и совместим со всеми существующими пилотируемыми и грузовыми космическими кораблями. В компании также заявили, что модуль будет совместим также с теми транспортными средствами, которые сейчас находятся в разработке.

Что касается дизайна нового космического модуля, диаметром и длиной в 8 метров, то как уже было сказано выше, он состоит из трех уровней.

космическая станция, LOOP, Airbus Fullscreen
Новый модуль от Airbus называется LOOP, он рассчитан на одновременное пребывание четырех астронавтов, состоит из трех уровней и самое главное здесь будет поддерживаться искусственная гравитация
Фото: Airbus
  • Самый верхний уровень предназначен для проживания экипажа. Одновременно длительное время здесь сможет находится 4 астронавта, а временно – 8 человек. Здесь находятся большие панорамные окна и тренажеры для физических нагрузок.
  • Второй уровень является научной лабораторией, где будут проводится различные исследования. Из этого уровня астронавты смогут выходить в открыты й космос с помощью специального шлюза.
  • На третьем уровне расположена центрифуга, с помощью которой будет создаваться искусственная гравитация, где также расположены жилые и грузовые отсеки. Пока что в Airbus не рассказали, какой именно будет гравитация в модуле, но некоторые эксперты провели расчеты на основе технических данных центрифуги. Оказалось, что она может поддерживать гравитацию, которая будет составлять примерно 38% от земной. Такую силу тяжести имеет Марс. Хотя центрифуга может быть будет вращаться не так быстро, поэтому здесь будет создана гравитация на уровне 16,5% от земной. Такую силу тяжести имеет Луна.

Между уровнями астронавты смогут перемещаться с помощью центрального тоннеля, который будет окружен теплицей для выращивания растений. Эти растения будут использоваться во время экспериментов, а также астронавты смогут их есть.

В компании Airbus заявили, что модуль имеет надежную защиту от солнечного и космического излучения, но, когда он будет построен и какие будет иметь технические характеристики пока не известно.

Как уже писал Фокус, несмотря на разногласия с США, Россия остается на Международной космической станции до 2028 года. И для этого есть свои причины.