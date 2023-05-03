Новая замена МКС. Airbus представила свою космическую станцию с искусственной гравитацией (видео)

Пока что компания показала проект лишь одного модуля космической станции, но он очень интересный.

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В 2030 году Международная космическая станция закончит свою работу. Поэтому NASA активно работает с частными подрядчиками, которые занимаются созданием своих преемников МКС. Сейчас главными игроками на этом рынке являются американские компании Blue Origin, Axiom Space и Nanoracks. В то же время Китай хочет сделать из своей станции "Тяньгун" объект международного сотрудничества, а Индия планирует построить свою станцию на орбите до конца десятилетия и также сделать из нее международный проект. Но теперь в эту космическую гонку включилась и европейская компания Airbus, которая показала модуль своей будущей орбитальной станции, пишет ScienceAlert.

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Новый модуль от Airbus называется LOOP, он рассчитан на одновременное пребывание четырех астронавтов, состоит из трех уровней и самое главное здесь будет поддерживаться искусственная гравитация.

В компании заявили, что их космический модуль может стать полноценной орбитальной станцией, если к нему присоединить еще несколько сегментов. В то же время этот модуль можно присоединить к пока еще работающей МКС или же к созданной через несколько лет лунной орбитальной станции Lunar Gateway.

Модуль LOOP и состыкованный с ним космчиеский корабль Фото: Airbus

Согласно сообщению Airbus, модуль LOOP предназначен для долгого пребывания астронавтов в космосе и совместим со всеми существующими пилотируемыми и грузовыми космическими кораблями. В компании также заявили, что модуль будет совместим также с теми транспортными средствами, которые сейчас находятся в разработке.

Что касается дизайна нового космического модуля, диаметром и длиной в 8 метров, то как уже было сказано выше, он состоит из трех уровней.

Новый модуль от Airbus называется LOOP, он рассчитан на одновременное пребывание четырех астронавтов, состоит из трех уровней и самое главное здесь будет поддерживаться искусственная гравитация Фото: Airbus

Самый верхний уровень предназначен для проживания экипажа. Одновременно длительное время здесь сможет находится 4 астронавта, а временно – 8 человек. Здесь находятся большие панорамные окна и тренажеры для физических нагрузок.

Второй уровень является научной лабораторией, где будут проводится различные исследования. Из этого уровня астронавты смогут выходить в открыты й космос с помощью специального шлюза.

На третьем уровне расположена центрифуга, с помощью которой будет создаваться искусственная гравитация, где также расположены жилые и грузовые отсеки. Пока что в Airbus не рассказали, какой именно будет гравитация в модуле, но некоторые эксперты провели расчеты на основе технических данных центрифуги. Оказалось, что она может поддерживать гравитацию, которая будет составлять примерно 38% от земной. Такую силу тяжести имеет Марс. Хотя центрифуга может быть будет вращаться не так быстро, поэтому здесь будет создана гравитация на уровне 16,5% от земной. Такую силу тяжести имеет Луна.

Между уровнями астронавты смогут перемещаться с помощью центрального тоннеля, который будет окружен теплицей для выращивания растений. Эти растения будут использоваться во время экспериментов, а также астронавты смогут их есть.

В компании Airbus заявили, что модуль имеет надежную защиту от солнечного и космического излучения, но, когда он будет построен и какие будет иметь технические характеристики пока не известно.

Как уже писал Фокус, несмотря на разногласия с США, Россия остается на Международной космической станции до 2028 года. И для этого есть свои причины.