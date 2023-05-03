Остаться нельзя уйти. Россия будет на Международной космической станции до 2028 года: почему

Другие страны останутся на МКС до 2030 года, когда станция прекратит свою работу навсегда.

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Согласно сообщению NASA, Россия продолжит принимать участие в работе Международной космической станции до 2028 года. Таким образом она будет обеспечивать стабильную работу станции, которая состоит в том числе и из российских сегментов. Сама МКС прекратит свою деятельность на орбите в 2030 году и до этого времени работоспособность МКС будут поддерживать остальные 15 стран участников международного космического проекта, пишет New Atlas.

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Вскоре после начала полномасштабной войны России против Украины прошлый руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин неоднократно грозил тем, что РФ уйдет с МКС. Затем стало известно, что Россия покинет орбитальную станцию примерно после 2024 года и начнет создание своей собственной космической станции на орбите. В частности, об этом заявил в июле прошлого года новый руководитель российского космического агентства Юрий Борисов. Такие решения возникли у россиян как ответ на санкционное давление стран Запада на страну-агрессор.

Конечно же в западных космических агентствах такие сообщения вызвали тревогу, потому как МКС достаточно сильно зависима от России.

Во-первых, ее грузовые корабли "Прогресс" занимаются доставкой важных грузов на станцию;

Во-вторых, эти же корабли обеспечивают стабильное положение МКС в космосе, благодаря своим двигателям;

В-третьих, российский сегмент станции содержит основные системы жизнеобеспечения МКС.

И еще. Американские астронавты используют российские космические корабли для полетов на орбиту. Хотя и не так часто.

Россия продолжит принимать участие в работе Международной космической станции до 2028 года Фото: NASA

Если бы Россия решила покинуть МКС в ближайшее время, то скорее всего она вывела бы из строя свои сегменты станции, а это очень большой риск для безопасности орбитального объекта. Самый худший сценарий, который рассматривали в NASA при условии выхода РФ из космического сотрудничества, — это окончание работы МКС на 5 лет раньше запланированного срока. В таком случае космическая станция была бы контролируемо сведена с орбиты и затоплена в водах Тихого океана.

Но недавно Россия официально согласилась остаться на МКС до 2028 года. Хотя натянутые отношения между РФ и странами Запада не делают это сотрудничество очень уже приятным на фоне продолжающейся войны в Украине. Но таким образом МКС на некоторое время будет спасена от уничтожения.

В то же время Европейское космическое агентство и такие же агентства Канады и Японии, и конечно же NASA, продолжат работу на МКС еще до 2030 года. То есть орбитальная станция закончит свою "жизнь" окончательно уже через 7 лет.

Международную космическую станцию начали создавать в еще в 1998 году, а уже через 2 года на ней начал постоянно меняться экипаж, что и происходит до сих пор. Согласно заявлению NASA, за 23 года на орбите побывали 266 астронавтов из 20 стран мира, которые провели более 3300 разных научных исследований.

Хотя МКС будет еще работать 7 лет в NASA активно занимаются поиском ее замены. Для этого космическое агентство помогает частным компания создавать свои проекты новых орбитальных станций. И одна из них должна в ближайшие годы, то есть до конца работы МКС, начать свою деятельность в космосе.

Напоминаем, что NASA не хочет полагаться только на грузовые корабли РФ для того, чтобы уничтожить МКС. Поэтому было найдено альтернативное решение вопроса, как уже писал Фокус.