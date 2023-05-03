Залишитись не можна піти. Росія буде на Міжнародній космічній станції до 2028 року: чому

Інші країни залишаться на МКС до 2030 року, коли станція припинить свою роботу назавжди.

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Згідно з повідомленням NASA, Росія продовжить брати участь у роботі Міжнародної космічної станції до 2028 року. Так вона забезпечуватиме стабільну роботу станції, яка складається також і з російських сегментів. Сама МКС припинить свою діяльність на орбіті в 2030 році і до цього часу працездатність МКС підтримуватиме решта 15 країн учасників міжнародного космічного проєкту, пише New Atlas.

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Незабаром після початку повномасштабної війни Росії проти України минулий керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін неодноразово загрожував тим, що РФ піде з МКС. Потім стало відомо, що Росія залишить орбітальну станцію приблизно після 2024 року і розпочне створення своєї власної космічної станції на орбіті. Зокрема, про це заявив у липні минулого року новий керівник російської космічної агенції Юрій Борисов. Такі рішення виникли у росіян як відповідь на санкційний тиск країн Заходу на країну-агресор.

Звичайно ж, у західних космічних агентствах такі повідомлення викликали тривогу, тому що МКС досить сильно залежить від Росії.

По-перше, її вантажні кораблі „Прогрес” займаються доставленням важливих вантажів на станцію;

По-друге, ці ж кораблі забезпечують стабільне становище МКС у космосі завдяки своїм двигунам;

По-третє, російський сегмент станції містить основні системи життєзабезпечення МКС.

І ще. Американські астронавти використовують російські космічні кораблі для польотів на орбіту. Хоча й не так часто.

Росія продовжить брати участь у роботі Міжнародної космічної станції до 2028 року Фото: NASA

Якби Росія вирішила залишити МКС найближчим часом, то, швидше за все, вона вивела б з ладу свої сегменти станції, а це дуже великий ризик для безпеки орбітального об'єкта. Найгірший сценарій, який розглядали в NASA за умови виходу РФ із космічного співробітництва, — це закінчення роботи МКС на 5 років раніше від запланованого терміну. У такому разі космічна станція була б контрольовано зведена з орбіти та затоплена у водах Тихого океану.

Але нещодавно Росія офіційно погодилася залишитись на МКС до 2028 року. Хоча натягнуті відносини між РФ і країнами Заходу не роблять цю співпрацю дуже вже приємною на тлі війни, що триває в Україні. Але так, МКС на деякий час буде врятована від знищення.

У той же час Європейське космічне агентство та такі ж агенції Канади та Японії, і звичайно ж NASA, продовжать роботу на МКС ще до 2030 року. Тобто орбітальна станція закінчить своє життя остаточно вже через 7 років.

Міжнародну космічну станцію почали створювати ще в 1998 році, а вже через 2 роки на ній почав постійно змінюватися екіпаж, що і відбувається досі. За заявою NASA, за 23 роки на орбіті побували 266 астронавтів із 20 країн світу, які провели понад 3300 різних наукових досліджень.

Хоча МКС ще працюватиме 7 років у NASA активно займаються пошуком її заміни. Для цього космічне агентство допомагає приватним компаніям створювати свої проекти нових орбітальних станцій. І одна з них має найближчими роками, тобто до кінця роботи МКС, розпочати свою діяльність у космосі.

Нагадуємо, що NASA не хоче покладатися лише на вантажні кораблі РФ, щоб знищити МКС. Тому було знайдено альтернативне вирішення питання, як писав Фокус.