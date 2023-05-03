Нова заміна МКС. Airbus представила свою космічну станцію зі штучною гравітацією (відео)

Поки що компанія показала проєкт лише одного модуля космічної станції, але дуже цікавий.

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У 2030 році Міжнародна космічна станція закінчить свою роботу. Тому NASA активно працює з приватними підрядниками, які займаються створенням своїх наступників МКС. Нині головними гравцями на цьому ринку є американські компанії Blue Origin, Axiom Space та Nanoracks. Водночас, Китай хоче зробити зі своєї станції "Тяньгун" об'єкт міжнародного співробітництва, а Індія планує побудувати свою станцію на орбіті до кінця десятиліття і також зробити з неї міжнародний проєкт. Але тепер до цієї космічної гонки включилася і європейська компанія Airbus, яка показала модуль своєї майбутньої орбітальної станції, пише ScienceAlert.

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Новий модуль від Airbus називається LOOP, він розрахований на одночасне перебування чотирьох астронавтів, складається з трьох рівнів і найголовніше тут підтримуватиметься штучна гравітація.

У компанії заявили, що їхній космічний модуль може стати повноцінною орбітальною станцією, якщо до нього приєднати ще кілька сегментів. У той же час цей модуль можна приєднати до МКС, що поки ще працює, або ж до створеної через кілька років місячної орбітальної станції Lunar Gateway.

Модуль LOOP та зістикований з ним космічний корабель Фото: Airbus

Згідно з повідомленням Airbus, модуль LOOP призначений для тривалого перебування астронавтів у космосі та сумісний з усіма наявними пілотованими та вантажними космічними кораблями. У компанії також заявили, що модуль буде сумісний також із тими транспортними засобами, які зараз перебувають у розробці.

Що стосується дизайну нового космічного модуля, діаметром і завдовжки 8 метрів, то як уже було сказано вище, він складається з трьох рівнів.

Новий модуль від Airbus називається LOOP, він розрахований на одночасне перебування чотирьох астронавтів, складається з трьох рівнів і найголовніше тут підтримуватиметься штучна гравітація Фото: Airbus

Найвищий рівень призначений для проживання екіпажу. Одночасно тривалий час тут зможе перебувати 4 астронавти, а тимчасово — 8 осіб. Тут знаходяться великі панорамні вікна та тренажери для фізичних навантажень.

Другий рівень є науковою лабораторією, де проводитимуться різні дослідження. З цього рівня астронавти зможуть виходити у відкритий космос за допомогою спеціального шлюзу.

На третьому рівні розташована центрифуга, за допомогою якої створюватиметься штучна гравітація, де також розташовані житлові та вантажні відсіки. Поки що в Airbus не розповіли, якою буде гравітація в модулі, але деякі експерти провели розрахунки на основі технічних даних центрифуги. З'ясувалося, що вона може підтримувати гравітацію, яка складатиме приблизно 38% від земної. Таку силу тяжіння має Марс. Хоча центрифуга може обертатися не так швидко, тому тут буде створена гравітація на рівні 16,5% від земної. Таку силу тяжіння має Місяць.

Між рівнями астронавти матимуть змогу переміщатися за допомогою центрального тунелю, який буде оточений теплицею для вирощування рослин. Ці рослини будуть використовуватися під час експериментів, а також астронавти зможуть їх їсти.

У компанії Airbus заявили, що модуль має надійний захист від сонячного та космічного випромінювання, але коли він буде побудований і які буде мати технічні характеристики поки не відомо.

Як уже писав Фокус, незважаючи на розбіжності зі США, Росія залишається на Міжнародній космічній станції до 2028 року. І на це є свої причини.