Смертельное излучение черной дыры помогает процветанию жизни на планетах: как это возможно

Ученые выяснили, что при определенных условиях, излучение, выпускаемое черной дырой, может способствовать дальнейшему развитию жизни на планетах.

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В центре всех больших галактик находятся сверхмассивные черные дыры. Когда они активно начинают поглощать материю, то выпускают высокоэнергетическое излучение, которое расходится по всей галактике. Казалось бы, подобное сильное излучение должно уничтожить любую жизнь на потенциально обитаемых планетах, но новое исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal, показывает, что оно может оказывать парадоксальным образом благоприятное воздействие на жизнь, пишет Phys.

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Ученые с помощью моделирования впервые измерили, как ультрафиолетовое излучение черной дыры может изменить атмосферу планеты, что либо остановит развитие жизни, либо наоборот поможет ей процветать. Авторы исследования выяснили, что вред или польза излучения черной дыры зависит от того, насколько близко планета находится к ней и существует ли там примитивные формы жизни.

Моделирование показало, что излучение черной дыры, попавшее в атмосферу планеты, уже насыщенную кислородом в результате деятельности примитивных микроорганизмов, позволяет жизни еще больше процветать.

В своем моделировании ученые показали, как воздействует ультрафиолетовое излучение черной дыры на атмосферу Земли и планеты земной группы с различным составом атмосферы. Выяснилось, что если в атмосфере уже находится кислород, то излучение может запускать химические реакции, способствующие увеличению озонового слоя планеты. Таким образом планета становится еще более защищенной от различного типа излучения из космоса, в том числе от вредного излучения своей звезды. А это будет способствовать дальнейшему процветанию жизни, если на планете уже существуют первые микробы.

В центре всех больших галактик находятся сверхмассивные черные дыры. Когда они активно начинают поглощать материю, то выпускают высокоэнергетическое излучение, которое расходится по всей галактике Фото: NASA

Например, на Земле примерно 2 млрд лет назад подобный процесс помог увеличить озоновый слой, благодаря тому, что первые микробы насытили атмосферу кислородом. Это произошло благодаря проникновению в атмосферу Земли сильного излучения Солнца. Ученые считают, что это позволило возникнуть сложной жизни на Земле. То есть излучение черной дыры может также способствовать развитию сложной жизни на потенциально обитаемых планетах, говорят ученые.

Земля находится очень далеко от черной дыры Стрелец А* в центре нашей галактики Млечный Путь, а потому наша планета не может быть подвержена опасному влиянию излучения поглотителя материи. Моделирование показало, что если бы Земля находилась ближе к черной дыре, то на нее бы воздействовало в миллиарды раз более сильное излучение. Если бы оно достигло Земли в этом случае, когда на ней еще не было кислорода, то жизнь не смогла бы возникнуть. Но если бы там кислород был, то существует вероятность появления защитного озонового слоя.

Ученые пришли к выводу, что расстояние планеты от черной дыры, а также наличие или отсутствие кислорода на планете, являются ключевыми факторами, которые могут либо уничтожить жизнь или наоборот спровоцировать ее процветание. В таких спиральных галактиках, как Млечный Путь звезды с планетами находятся дальше от центра галактики, а значит планеты менее подвержены смертельным последствиям излучения черной дыры.

Как уже писал Фокус, Марс трясет каждое лето и ученые пока не могут понять, что там происходит. Исследователи пытаются разобраться в странных землетрясениях, которые происходят с одинаковой интенсивностью и наблюдаются в одно и то же время.

Также Фокус писал о том, что на спутнике Сатурна Титан обнаружена угроза для ядерного вертолета NASA за 3 млрд долларов. Ученые пришли к выводу, что миссию Dragonfly на крупнейший спутник Сатурна могут поставить под угрозу двигающиеся большие камни.