Тайна раскрыта: астрономы обнаружили неизвестные скрытые пузыри в Млечном Пути (фото)

Ученые использовали возможности ИИ для того, чтобы обнаружить скрытые структуры в нашей галактике.

Related video

Астрономы сослали модель на основе искусственного интеллекта (ИИ), обученную на данных космических телескопов. С ее помощью ученые обнаружили ранее неизвестные структуры похожие на пузыри в нашей галактике Млечный Путь. Исследование опубликовано в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan, пишет SciTechDaily.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Наша спиральная галактика Млечный Путь не является уникальной галактикой и похожа на многие другие. Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили спиральную галактику такого же размера, но в ранней истории космоса. Если Млечному Пути потребовалось более 10 млрд лет, чтобы стать огромной галактикой, то обнаруженному объекту понадобилось для этого менее 2 млрд лет. Пока что астрономы не могут объяснить, как это удалось сделать древней галактике.

Авторы нового исследования решили узнать больше о тайнах образования звезд в Млечном Пути и для этого они создали модель на основе ИИ, которая использовала данные наблюдений космических телескопов за нашей галактикой. ИИ использовался для обработки огромного количества данных и в результате с его помощью астрономы обнаружили скрытые похожие на пузыри структуры, которые связаны с рождением и смертью звезд. Именно эти пузыри ранее не видели астрономы, хотя сами подобные структуры уже хорошо известны. Они называются пузырями Спитцера и содержат ключевые данные об эволюции галактик, а также о жизни и взрывной смерти звезд.

Пузыри Спитцера находятся не только в Млечном Пути, но и в других галактиках и они образовались в основном во время рождения и активности массивных звезд. Не все из этих пузырей в нашей галактике включены в астрономические каталоги, как считают ученые.

Недавно обнаруженные новые пузыри Спитцера в Млечном Пути Фото: SciTechDaily

С помощью пузырей Спитцера можно узнать больше о тех процессах, которые помогают формироваться галактикам, а также звездам. Астрономы создали модель на основе искусственного интеллекта для более эффективного обнаружения этих пузырей.

Ученые с помощью ИИ провели новый анализ изображений космических телескопов Спитцер и Уэбб, и в результате обнаружили новые пузыри, похожие на оболочки, которые возникают в результате взрывов сверхновых. Этими взрывами заканчивается жизнь массивных звезд.

По словам ученых, результаты исследования показали, что таким образом можно изучать подробно не только процесс рождения новых звезд, а также последствия взрывов сверхновых в нашей галактике, а также в других галактиках.

Как уже писал Фокус, частный посадочный модуль впервые сделал такие снимки заката Солнца на Луне. Лунный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace использовал последние несколько часов своей жизни на Луне, чтобы запечатлеть уникальное зрелище.

Также Фокус писал о том, что, как показывает еще одно исследование, излучение, которое иногда выпускает массивная черная дыра, может способствовать эволюции жизни на планетах.