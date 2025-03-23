Быстрый полет на Марс и Плутон: ракеты с термоядерным двигателем произведут революцию (видео)
Компания из Великобритании занялась разработкой инновационных космических ракет, которые позволят сократить время полета на Марс и Плутон в 2 раза.
Британская компания Pulsar Fusion заявила о том, что началась разработка новых космических ракет Sunbird, работающих на термоядерном синтезе, которые позволят сократить время полета через всю Солнечную систему в 2 раза, пишет Live Science.
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Компания Pulsar Fusion представила свои планы по созданию целого флота многоразовых космических ракет с термоядерным двигателем, которые по словам представителей компании произведут революцию в космических полетах. Ожидается, что первые испытания новых ракет на орбите произойдут уже в 2027 году, но использовать новые транспортные средства для быстрых полетов в Солнечной системе можно будет не ранее чем через примерно 10 лет.
Длина ракет Sunbird будет составлять примерно 30 метров, и они будут иметь футуристический дизайн, сильную защиту от космической радиации и бомбардировок метеоритами, ног самое главное их преимущество состоит в чрезвычайно сильной тяге. Благодаря ей ракеты смогут набрать очень высокую скорость, что позволит сильно сократить время полета к планетам и спутникам Солнечной системы. Расчеты показывают, что стоимость создания одной ракеты Sunbird будет на уровне примерно 90 млн долларов.
Компания Pulsar Fusion предлагает размещать многоразовые ракеты Sunbird на низкой околоземной орбите, где они будут присоединятся к космическим кораблям и будут доставлять их как космический тягач в любую точку Солнечной системы с высокой скоростью. Таким образом можно значительно сократить стоимость таких межпланетных миссий.
Например, время полета на Марс может составить 3-4 месяца, вместо 6-8 месяцев с помощью существующих технологий. А полет к Плутону, который когда-то считался девятой планетой Солнечной системы, займет 4 года, вместо девяти лет.
Новые многоразовые ракеты будут оснащены термоядерными двигателями, которые в настоящее время разрабатывает компания Pulsar Fusion. Эти двигатели будут использовать энергию термоядерного синтеза для создания тяги.
Термоядерный синтез считается источником почти безграничной энергии, которую ученые пытаются получить в большом количестве с помощью реакторов типа токамак. В них происходит синтез изотопов водорода, дейтерия и трития, для получения большого количества энергии. Но пока что эта энергия не сильно превышает количество энергии, потраченной на запуск термоядерного синтеза.
Компания Pulsar Fusion собирается использовать в своих двигателях иную версию реактора, где будет происходить синтез дейтерия и изотопа гелия под названием гелий-3. Но точная конструкция этих двигателей держится в строжайшем секрете.
Как уже писал Фокус, поток плазмы ударил в Землю и планету накрыла сильная геомагнитная буря. Ученые прогнозируют появление полярного сияния даже в средних широтах, намного южнее, чем обычно возникают эти атмосферные явления.
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