Быстрый полет на Марс и Плутон: ракеты с термоядерным двигателем произведут революцию (видео)

Компания из Великобритании занялась разработкой инновационных космических ракет, которые позволят сократить время полета на Марс и Плутон в 2 раза.

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Британская компания Pulsar Fusion заявила о том, что началась разработка новых космических ракет Sunbird, работающих на термоядерном синтезе, которые позволят сократить время полета через всю Солнечную систему в 2 раза, пишет Live Science.

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Компания Pulsar Fusion представила свои планы по созданию целого флота многоразовых космических ракет с термоядерным двигателем, которые по словам представителей компании произведут революцию в космических полетах. Ожидается, что первые испытания новых ракет на орбите произойдут уже в 2027 году, но использовать новые транспортные средства для быстрых полетов в Солнечной системе можно будет не ранее чем через примерно 10 лет.

Длина ракет Sunbird будет составлять примерно 30 метров, и они будут иметь футуристический дизайн, сильную защиту от космической радиации и бомбардировок метеоритами, ног самое главное их преимущество состоит в чрезвычайно сильной тяге. Благодаря ей ракеты смогут набрать очень высокую скорость, что позволит сильно сократить время полета к планетам и спутникам Солнечной системы. Расчеты показывают, что стоимость создания одной ракеты Sunbird будет на уровне примерно 90 млн долларов.

Длина ракет Sunbird будет составлять примерно 30 метров, и они будут иметь футуристический дизайн Фото: Live Science

Компания Pulsar Fusion предлагает размещать многоразовые ракеты Sunbird на низкой околоземной орбите, где они будут присоединятся к космическим кораблям и будут доставлять их как космический тягач в любую точку Солнечной системы с высокой скоростью. Таким образом можно значительно сократить стоимость таких межпланетных миссий.

Например, время полета на Марс может составить 3-4 месяца, вместо 6-8 месяцев с помощью существующих технологий. А полет к Плутону, который когда-то считался девятой планетой Солнечной системы, займет 4 года, вместо девяти лет.

Новые многоразовые ракеты будут оснащены термоядерными двигателями, которые в настоящее время разрабатывает компания Pulsar Fusion. Эти двигатели будут использовать энергию термоядерного синтеза для создания тяги.

Новые многоразовые ракеты будут оснащены термоядерными двигателями, которые в настоящее время разрабатывает компания Pulsar Fusion Фото: Live Science

Термоядерный синтез считается источником почти безграничной энергии, которую ученые пытаются получить в большом количестве с помощью реакторов типа токамак. В них происходит синтез изотопов водорода, дейтерия и трития, для получения большого количества энергии. Но пока что эта энергия не сильно превышает количество энергии, потраченной на запуск термоядерного синтеза.

Компания Pulsar Fusion собирается использовать в своих двигателях иную версию реактора, где будет происходить синтез дейтерия и изотопа гелия под названием гелий-3. Но точная конструкция этих двигателей держится в строжайшем секрете.

Как уже писал Фокус, поток плазмы ударил в Землю и планету накрыла сильная геомагнитная буря. Ученые прогнозируют появление полярного сияния даже в средних широтах, намного южнее, чем обычно возникают эти атмосферные явления.

Также Фокус писал о том, что ученые создали новое необычное состояние материи, известное как квазикристаллы времени. Эти кристаллы бросает вызов традиционной квантовой физике.