Швидкий політ на Марс і Плутон: ракети з термоядерним двигуном зроблять революцію (відео)

Компанія з Великої Британії зайнялася розробкою інноваційних космічних ракет, які дадуть змогу скоротити час польоту на Марс і Плутон у 2 рази.

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Британська компанія Pulsar Fusion заявила про те, що розпочалося розроблення нових космічних ракет Sunbird, що працюють на термоядерному синтезі, які дадуть змогу скоротити час польоту через всю Сонячну систему у 2 рази, пише Live Science.

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Компанія Pulsar Fusion представила свої плани зі створення цілого флоту багаторазових космічних ракет з термоядерним двигуном, які за словами представників компанії зроблять революцію в космічних польотах. Очікується, що перші випробування нових ракет на орбіті відбудуться вже 2027 року, але використовувати нові транспортні засоби для швидких польотів у Сонячній системі можна буде не раніше ніж через приблизно 10 років.

Довжина ракет Sunbird становитиме приблизно 30 метрів, і вони матимуть футуристичний дизайн, сильний захист від космічної радіації та бомбардувань метеоритами, а найголовніша їхня перевага — надзвичайно сильна тяга. Завдяки їй ракети зможуть набрати дуже високу швидкість, що дасть змогу сильно скоротити час польоту до планет і супутників Сонячної системи. Розрахунки показують, що вартість створення однієї ракети Sunbird буде на рівні приблизно 90 млн доларів.

Довжина ракет Sunbird становитиме приблизно 30 метрів, і вони матимуть футуристичний дизайн Фото: Live Science

Компанія Pulsar Fusion пропонує розміщувати багаторазові ракети Sunbird на низькій навколоземній орбіті, де вони приєднуватимуться до космічних кораблів і доставлятимуть їх як космічний тягач у будь-яку точку Сонячної системи з високою швидкістю. Таким чином можна значно скоротити вартість таких міжпланетних місій.

Наприклад, час польоту на Марс може становити 3-4 місяці, замість 6-8 місяців за допомогою наявних технологій. А політ до Плутона, який колись вважався дев'ятою планетою Сонячної системи, займе 4 роки, замість дев'яти років.

Нові багаторазові ракети будуть оснащені термоядерними двигунами, які наразі розробляє компанія Pulsar Fusion. Ці двигуни використовуватимуть енергію термоядерного синтезу для створення тяги.

Нові багаторазові ракети будуть оснащені термоядерними двигунами, які наразі розробляє компанія Pulsar Fusion Фото: Live Science

Термоядерний синтез вважається джерелом майже безмежної енергії, яку вчені намагаються отримати у великій кількості за допомогою реакторів типу токамак. У них відбувається синтез ізотопів водню, дейтерію і тритію, для отримання великої кількості енергії. Але поки що ця енергія не сильно перевищує кількість енергії, витраченої на запуск термоядерного синтезу.

Компанія Pulsar Fusion збирається використовувати у своїх двигунах іншу версію реактора, де відбуватиметься синтез дейтерію та ізотопу гелію під назвою гелій-3. Але точна конструкція цих двигунів тримається в найсуворішому секреті.

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