Гигантские пальцы на Солнце. Спустя 20 лет ученые смогли объяснить загадочное явление на звезде

В 1999 году на Солнце астрономы обнаружили загадочные движения внутри солнечной вспышки, и теперь у ученых есть объяснение, что это такое.

В отличие от обычных солнечных вспышек, во время которых происходит извержение плазмы, во время вспышки на Солнце в 1999 году ученые обнаружили нисходящий поток движения, как если бы вещество падало обратно к Солнцу. Астрономы назвали эти объекты "движущиеся вниз темные пустоты". С тех пор ученые пытались понять, что же это на самом деле, сообщает SciTechDaily.

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В новом исследовании астрономы из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики предложили свое объяснение плохо изученным нисходящим потокам, которые сейчас называются надаркадными нисходящими потоками.

По словам астронома Ченгцай Шена, ученые хотели понять, как возникают эти структуры, которые он описал как "темные особенности, похожие на пальцы". Главная задача состояла в том, что нужно было узнать, что является движущей силой этих объектов и связаны ли они с магнитным пересоединением. Ведь об этой связи говорили астрономы с момента обнаружения загадочных объектов в 1999 году.

Магнитное пересоединение происходит когда магнитные поля разрушаются и освобождают высокоэнергичное излучение, которое двигается с большой скоростью. Но после этого магнитные поля восстанавливаются.

[ + – ] Неподвижное изображение нескольких надаркадных нисходящих потоков, возникающих во время солнечной вспышки. Эта вспышка на Солнце произошла 18 июня 2015 года Фото: SciTechDaily

"На Солнце много магнитных полей, они сближаются, перестраиваются и высвобождают много энергии в виде солнечной вспышки", — говорит астроном Кэти Ривз.

Ученые сделали предположение, что темные нисходящие потоки являются признаками разрушенных магнитных полей, которые возвращаются к Солнцу после извержения от солнечной вспышки.

Но большинство нисходящих потоков, которые должны были двигаться с большой скоростью, были медленными.

Чтобы понять, что на самом деле происходит, ученые изучили снимки Солнца, которые сделал космический аппарат Solar Dynamics Observatory. Затем они создали трехмерное моделирование солнечных вспышек и сравнили их с наблюдениями.

[ + – ] Космический аппарат Solar Dynamics Observatory зафиксировал надаркадный нисходящий поток во время солнечной вспышки на Солнце 29 ноября 2020 года

В результате оказалось, что большинство надаркадных нисходящих потоков на Солнце не связаны с магнитным пересоединением. Они образуются сами по себе и являются результатом взаимодействия двух газообразных сред с разной плотностью.

"В этих темных, похожих на пальцы пустотах на самом деле отсутствует плазма. Плотность там намного ниже, чем в окружающей плазме", — говорит Ривз.

Ученые планируют и дальше изучать эти нисходящие потоки, чтобы лучше понять магнитное пересоединение. Понимая процессы, которые вызывают солнечные вспышки и извержения на Солнце, можно в конечном итоге, разработать инструменты для прогнозирования космической погоды и смягчения ее последствий.

Напоминаем, что астрономы нашли свидетельства мощной солнечной бури, которая достигла Земли 9200 лет назад, когда Солнце должно было находиться в спокойной фазе.