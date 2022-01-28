Взрыв на звезде 9 тыс. лет назад: на Солнце произошла мощная вспышка, которой не должно быть

Ученые нашли свидетельства мощной солнечной бури, которая достигла Земли 9200 лет назад, когда Солнце должно было находиться в спокойной фазе.

Исследователи из Лундского университета, Швеция обнаружили в ледяных кернах из Антарктиды и Гренландии следы радиоактивных элементов, которые производятся частицами, прилетевшими от Солнца. Это является доказательством того, в далеком прошлом произошла мощная вспышка на Солнце тогда, когда у нашей звезды должен был быть период минимальной активности, сообщает New Atlas.

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На Солнце регулярно происходят вспышки, в результате которых происходит выброс плазмы, известный как корональный выброс массы. Когда эти потоки частиц достигают Земли они могут повлиять на магнитосферу нашей планеты. Часто в результате такого взаимодействия появляются более сильные полярные сияния, но мощные выбросы корональной массы могут нанести вред орбитальным спутникам, нарушить связь на Земле и даже могут повредить линии электропередач.

Ученые постоянно исследуют такие вспышки на Солнце, чтобы спрогнозировать их появление и лучше подготовится к ним. В рамках исследований ученые также пытаются узнать больше о подобных событиях, которые произошли в далеком прошлом.

Для этого используются ледяные керны, которые могут хранить свидетельства древних геомагнитных бурь на Земле.

Ученые из Лундского университета исследовали ледяные керны из Гренландии и Антарктиды. Там они обнаружили большое количество радиоактивных изотопов бериллий-10 и хлор-36, которые производят частицы, выброшенные Солнцем и достигшие поверхности Земли.

[ + – ] Ученые из Лундского университета исследовали ледяные керны из Гренландии и Антарктиды Фото: New Atlas

Большое количество бериллия-10 и хлора-36 были обнаружены во льду на глубине, которая соответствует 7176 году до нашей эры. Данная находка говорит о том, что в то время на Земле произошла мощная геомагнитная буря. Следы изотопов обнаружили и в Гренландии. и в Антарктиде на одной и той же глубине.

Но ученых заинтересовало именно время появления геомагнитной бури. Они появляются, когда у Солнца во время 11-летнего цикла максимальный пик солнечной активности. Но в 7176 год до н.э. Солнце должно было проходить период своей минимальной активности.

Ученые говорят, что эти данные предоставляют новое понимание того, когда происходят мощные вспышки на Солнце и нужно быть к ним готовыми всегда.

[ + – ] Вспышка на Солнце класса М5.5, которая произошла в январе 2022 года Фото: NASA

Напоминаем, что космический аппарат NASA заснял недавнюю мощную вспышку на Солнце. Это была вспышка среднего уровня мощности класса М5.5.