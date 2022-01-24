Космический аппарат NASA заснял недавнюю мощную вспышку на Солнце (видео)

Космическая обсерватория Solar Dynamics Observatory прислала на Землю изображения вспышки класса M5.5 на Солнце.

Космический аппарат смог запечатлеть появление на Солнце яркой вспышки средней мощности. Изображения были сделаны в разных длинах волн, поэтому на видео и изображении ниже Солнце выглядит в разных цветах. Главное свое внимание нужно сконцентрировать на правой стороне видео изображений. Именно там можно увидеть ту самую вспышку класса M5.5, сообщает Mashable.

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[ + – ] Вспышка на Солнце класса М5.5 Фото: NASA

Фокус уже писал о двух вспышках на Солнце, которые вызвали небольшие геомагнитные бури на Земле. Теперь же есть уникальная возможность взглянут поближе на, что происходило во время одной из этих вспышек, благодаря видео, которое создали в NASA на основе изображений, полученных с комической обсерватории Solar Dynamics Observatory.

[ + – ] Вспышка на Солнце класса М5.5

В NASA говорят, что это была вспышка среднего уровня и по классификации она относится к классу М5.5. Солнечные вспышки, подобные этой, по сути являются огромным выбросом электромагнитного излучения. Когда происходит вспышка, это излучение распространяется по всей Солнечной системе со скоростью света. Когда выброс энергии очень мощный, то он может повлиять на радиоволны на Земле, работу электроники и других приборов, как на планете, так и в околоземном пространстве.

Такие вспышки на Солнце как эта появляются все чаще, потому как наша звезда подходит все ближе к пику своей активности во время своего 11-летнего цикла — солнечному максимуму. Он настанет примерно в июле 2025 года.

Во время таких вспышек происходят выбросы огромного количества плазмы в космос – корональные выбросы массы. Что касается этой вспышки, то в этот раз выброс энергии не был направлен на Землю, потому наша планета пережила этот период достаточно спокойно.