Космічний апарат NASA зняв нещодавній потужний спалах на Сонці (відео)

Космічна обсерваторія Solar Dynamics Observatory надіслала на Землю зображення спалаху класу M5.5 на Сонці.

Космічний апарат зміг відобразити появу на Сонці яскравого спалаху середньої потужності. Зображення були зроблені в різних довжинах хвиль, тому на відео та зображенні нижче Сонце виглядає у різних кольорах. Головну увагу варто сконцентрувати на правій стороні відео зображень. Саме там можна побачити той самий спалах класу M5.5, повідомляє Mashable.

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[ + – ] Спалах на Сонці класу М5.5 Фото: ISS

Фокус уже писав про два спалахи на Сонці, які викликали невеликі геомагнітні бурі на Землі. Тепер є унікальна можливість подивитися ближче, що відбувалося під час одного з цих спалахів, завдяки відео, яке створили в NASA на основі зображень, отриманих із комічної обсерваторії Solar Dynamics Observatory.

[ + – ] Спалах на Сонці класу М5.5

У NASA кажуть, що це був спалах середнього рівня і за класифікацією він належить до класу М5.5. Сонячні спалахи, подібні до цього, по суті є величезним викидом електромагнітного випромінювання. Коли спалах стається, це випромінювання поширюється по всій Сонячній системі зі швидкістю світла. Коли викид енергії дуже потужний, він може вплинути на радіохвилі на Землі, роботу електроніки й інших приладів, як на планеті, так і в навколоземному просторі.

Такі спалахи на Сонці як цей з'являються все частіше, тому що наша зірка підходить все ближче до піку своєї активності під час свого 11-річного циклу — сонячного максимуму. Він настане приблизно в липні 2025 року.

Під час таких спалахів відбуваються викиди величезної кількості плазми у космос — корональні викиди маси. Щодо цього спалаху, то цього разу викид енергії не був спрямований на Землю, тому наша планета пережила цей період досить спокійно.