Нові спалахи на Сонці: Землю очікують геомагнітні бурі

На Сонці сталися два спалахи середньої потужності, які спричинили корональні викиди маси. Цей потік плазми не досягне Землі, але все ж таки викличе полярні сяйва і невеликі геомагнітні бурі.

На Сонці сталися два спалахи, які викликали корональні викиди маси — потужні потоки мільярдів тонн плазми з корони Сонця. Жоден із корональних викидів не досягне Землі, хоча залишить свої сліди на нашій планеті у вигляді полярних сяйв і невеликих геомагнітних бур, повідомляє ScienceAlert.

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Перший спалах класифікували як спалах класу М1,5, а другий як класу M5,5. Це спалахи середньої потужності, але вони досить сильні, щоб їхній вплив можна було відчути на Землі.

Корональні викиди маси є викидами мільярдів тонн плазми з корони Сонця. Вони відбуваються разом із сонячними спалахами і їм потрібно кілька днів, щоб досягти Землі. Але цього разу вони не спрямовані у бік нашої планети і тим не менше викличуть полярні сяйва та невеликі геомагнітні бурі.

Фото: ISS

Подібні спалахи на Сонці з'являються все частіше, коли зірка наближається до максимуму своєї активності під час 11-річного сонячного циклу. За цей час магнітне поле Сонця змінюється, а магнітні полюси зірки міняються місцями. Коли це відбувається, Сонце досягає мінімуму своєї активності, а потім сонячна активність знову зростає. Попередній сонячний мінімум був у грудні 2019 року, а сонячний максимум у Сонця буде приблизно в липні 2025 року. Тому в найближчому майбутньому очікуються ще потужніші спалахи на Сонці, зокрема й цього року.

Поки не невідомо, наскільки активним буде Сонце. За його поведінкою стежать вчені за допомогою космічних апаратів, зокрема сонячного зонда "Паркер". Цей апарат нещодавно надіслав на Землю унікальні кадри після свого занурення в корону Сонця.

Потоки плазми, що летять у космосі, хоч і побічно, але торкнуться атмосфери Землі вже на вихідних. Коли можна чекати появи полярних сяйв і геомагнітних бур.

Фокус уже писав, що недавно на Сонці розбушувалася корональна діра. Зірка запустила у бік Землі потік високошвидкісного сонячного вітру, що спричинило сильну геомагнітну бурю.