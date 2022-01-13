На Сонці розбушувалася корональна діра: коли чекати на магнітну бурю на Землі
За словами дослідників, зірка запустила в бік нашої планети потік високошвидкісного сонячного вітру.
За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, 15 січня на Землю обрушиться геомагнітна буря класу G1. Про це повідомляє Weatherboy.
Цього дня на Землі можуть виникнути слабкі коливання енергосистеми, а також геомагнітний шторм може мати незначний вплив на роботу супутників. Полярне сяйво може бути трохи південніше, ніж зазвичай.
"Покращення геомагнітних умов на Землі очікується ближче до вечора 15 січня", – йдеться в повідомленні NOAA.
За словами вчених, корональні діри на Сонці можуть виникати в будь-який час і будь-де на зірці, але найчастіше це відбувається в період сонячного мінімуму. Корональні діри стабільно присутні на північному та південному полюсах Сонця, вони можуть зростати та розширюватися до нижчих широт.
Стійкі корональні діри є довгостроковими джерелами високошвидкісних потоків сонячного вітру. Сама ж корональна діра являє собою область у сонячній короні, де нижча щільність і температура плазми. Зазвичай у таких районах щільність плазми в сотню разів менша, ніж у інших частинах сонячної корони.
Викиди з корональної діри можуть стикатися з магнітосферою Землі, викликаючи геомагнітні бурі класу G1-G2.
Зазначимо, що геомагнітна буря класу G1 вважається невеликою, а буря класу G2 – помірною. Найнебезпечніші геомагнітні бурі мають клас G5. Такі екстремальні бурі можуть загрожувати не тільки електромережам та іншій земній інфраструктурі, а й самому життю на планеті.
Одна з таких геомагнітних бурь сталася на Землі в 1859 році, її назвали "подією Керрінгтона". Сонячний викид ударив по Землі та викликав найсильнішу геомагнітну бурю. В результаті по всій Землі було видно яскраві полярні сяйва. Через яскраві сяйва в небі жителі Каліфорнії думали, що сонце зійшло надто рано, а в північних регіонах планети люди могли читати газети вночі лише при світлі сяйва в небі.