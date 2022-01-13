На Сонці розбушувалася корональна діра: коли чекати на магнітну бурю на Землі

За словами дослідників, зірка запустила в бік нашої планети потік високошвидкісного сонячного вітру.

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, 15 січня на Землю обрушиться геомагнітна буря класу G1. Про це повідомляє Weatherboy.

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Цього дня на Землі можуть виникнути слабкі коливання енергосистеми, а також геомагнітний шторм може мати незначний вплив на роботу супутників. Полярне сяйво може бути трохи південніше, ніж зазвичай.

"Покращення геомагнітних умов на Землі очікується ближче до вечора 15 січня", – йдеться в повідомленні NOAA.

За словами вчених, корональні діри на Сонці можуть виникати в будь-який час і будь-де на зірці, але найчастіше це відбувається в період сонячного мінімуму. Корональні діри стабільно присутні на північному та південному полюсах Сонця, вони можуть зростати та розширюватися до нижчих широт.

Стійкі корональні діри є довгостроковими джерелами високошвидкісних потоків сонячного вітру. Сама ж корональна діра являє собою область у сонячній короні, де нижча щільність і температура плазми. Зазвичай у таких районах щільність плазми в сотню разів менша, ніж у інших частинах сонячної корони.

Викиди з корональної діри можуть стикатися з магнітосферою Землі, викликаючи геомагнітні бурі класу G1-G2.

Зазначимо, що геомагнітна буря класу G1 вважається невеликою, а буря класу G2 – помірною. Найнебезпечніші геомагнітні бурі мають клас G5. Такі екстремальні бурі можуть загрожувати не тільки електромережам та іншій земній інфраструктурі, а й самому життю на планеті.

Одна з таких геомагнітних бурь сталася на Землі в 1859 році, її назвали "подією Керрінгтона". Сонячний викид ударив по Землі та викликав найсильнішу геомагнітну бурю. В результаті по всій Землі було видно яскраві полярні сяйва. Через яскраві сяйва в небі жителі Каліфорнії думали, що сонце зійшло надто рано, а в північних регіонах планети люди могли читати газети вночі лише при світлі сяйва в небі.