На Солнце разбушевалась корональная дыра: когда ждать магнитной бури на Земле

По словам исследователей, звезда запустила в сторону нашей планеты поток высокоскоростного солнечного ветра.

Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, 15 января на Землю обрушится геомагнитная буря класса G1. Об этом сообщает Weatherboy.

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В этот день на Земле могут возникнуть слабые колебания энергосистемы, а также геомагнитный шторм может оказать незначительное воздействие на работу спутников. Полярное синение может возникать несколько южнее, чем обычно.

"Улучшение геомагнитных условий на Земле можно ожидать ближе к вечеру 15 января", – говорится в сообщении NOAA.

По словам ученых, корональные дыры на Солнце могут возникать в любое время и в любом месте на звезде, но чаще всего это происходит в период солнечного минимума. Корональные дыры стабильно присутствуют на северном и южном полюсах Солнца, они могут расти и расширяться до более низких широт.

Устойчивые корональные дыры являются долговременными источниками высокоскоростных потоков солнечного ветра. Сама же корональная дыра представляет из себя область в солнечной короне, где более низкие плотность и температура плазмы. Обычно в таких районах плотность плазмы в сотню раз меньше, чем в остальных частях солнечной короны.

Выбросы из корональной дыры могут сталкиваться с магнитосферой Земли, вызывая геомагнитные бури класса G1-G2.

Отметим, что геомагнитная буря класса G1 считается небольшой, а буря класса G2 – умеренной. Самые опасные геомагнитные бури имеют класс G5. Такие экстремальные бури могут угрожать не только электросетям и другой земной инфраструктуре, но даже самой жизни на планете.

Одна из таких геомагнитных бурь произошла на Земле в 1859 году, ее назвали "событием Кэррингтона". Солнечный выброс ударил по Земле и вызвал сильнейшую геомагнитную бурю. В результате по всей Земле были видны яркие полярные сияния. Из-за ярких сияний в небе жители Калифорнии думали, что солнце взошло слишком рано, а в северных регионах планеты люди могли читать газеты ночью лишь при свете сияния в небе.