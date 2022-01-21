Новые вспышки на Солнце: Землю ожидают геомагнитные бури

На Солнце произошли две вспышки средней мощности, которые вызвали корональные выбросы массы. Этот поток плазмы не достигнет Земли, но все же вызовет полярные сияния и небольшие геомагнитные бури.

На Солнце произошли две вспышки, которые вызвали корональные выбросы массы – мощные потоки миллиардов тонн плазмы из короны Солнца. Ни один из корональных выбросов не достигнет Земли, хотя и оставит свои следы на нашей планете в виде полярных сияний и небольших геомагнитных бурь, сообщает ScienceAlert.

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Первую вспышку классифицировали как вспышку класса М1,5, а вторую как класса M5,5. Это вспышки средней мощности, но они достаточно сильные, чтобы их влияние можно было ощутить на Земле.

Корональные выбросы массы представляют собой выбросы миллиардов тонн плазмы из короны Солнца. Они происходят вместе с солнечными вспышками и им требуется несколько дней, чтобы достичь Земли. Но в этот раз они не направлены в сторону нашей планеты и тем не менее вызовут полярные сияния и небольшие геомагнитные бури.

Фото: NASA

Подобные вспышки на Солнце появляются все чаще в то время как звезда приближается к максимуму своей активности во время 11-летнего солнечного цикла. За это время магнитное поле Солнца меняется, а магнитные полюса звезды меняются местами. Когда это происходит Солнце достигает минимума своей активности, а потом солнечная активность снова растет. Предыдущий солнечный минимум был в декабре 2019 года, а солнечный максимум у Солнца будет примерно в июле 2025 года. Поэтому в ближайшем будущем ожидаются еще более мощные вспышки на Солнце, в том числе и в этом году.

Пока не неизвестно насколько активным будет Солнце. За его поведением следят ученые с помощью космических аппаратов, в том числе и солнечного зонда "Паркер". Этот аппарат недавно прислал на Землю уникальные кадры, после своего погружения в корону Солнца.

Летящие в космосе потоки плазмы, хотя и косвенно, но затронут атмосферу Земли уже на выходных. Когда можно ждать появления полярных сияний и геомагнитных бурь.

Фокус уже писал, что недавно на Солнце разбушевалась корональная дыра. Звезда запустила в сторону Земли поток высокоскоростного солнечного ветра, что вызвало сильную геомагнитную бурю.