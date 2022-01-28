Вибух на зірці 9 тис. років тому: на Сонці стався потужний спалах, якого не повинно бути

Вчені знайшли свідчення потужної сонячної бурі, яка досягла Землі 9200 років тому, коли Сонце мало перебувати в спокійній фазі.

Дослідники з Лундського університету, Швеція виявили у крижаних кернах з Антарктиди та Гренландії сліди радіоактивних елементів, що виробляються частинками, які прилетіли від Сонця. Це є доказом того, що в далекому минулому відбувся потужний спалах на Сонці тоді, коли наша зірка мала період мінімальної активності, повідомляє New Atlas.

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На Сонці регулярно відбуваються спалахи, у яких відбувається викид плазми, відомий як корональний викид маси. Коли ці потоки частинок досягають Землі, вони можуть вплинути на магнітосферу нашої планети. Часто внаслідок такої взаємодії з'являються сильніші полярні сяйва, але потужні викиди корональної маси можуть зашкодити орбітальним супутникам, порушити зв'язок Землі і навіть можуть пошкодити лінії електропередач.

Вчені постійно досліджують такі спалахи на Сонці, щоб спрогнозувати їхню появу і краще підготуватися до них. У межах досліджень вчені також намагаються дізнатися більше про подібні події, що сталися у далекому минулому.

Для цього використовуються крижані керни, які можуть зберігати свідчення стародавніх геомагнітних бур на Землі.

Вчені з Лундського університету досліджували крижані керни з Гренландії та Антарктиди. Там вони виявили велику кількість радіоактивних ізотопів берилій-10 і хлор-36, які виробляють частинки, викинуті Сонцем і досягли Землі.

[ + – ] Вчені з Лундського університету досліджували крижані керни з Гренландії та Антарктиди Фото: New Atlas

Велика кількість берилію-10 та хлору-36 було виявлена у льоду на глибині, яка відповідає 7176 році до нашої ери. Ця знахідка говорить про те, що на Землі відбулася потужна геомагнітна буря. Сліди ізотопів виявили й у Гренландії, а також в Антарктиді на одній і тій самій глибині.

Але вчених зацікавив саме час появи геомагнітної бурі. Вони з'являються, коли Сонце під час 11-річного циклу має максимальний пік сонячної активності. Але в 7176 до н.е. Сонце мало проходити період своєї мінімальної активності.

Вчені кажуть, що ці дані надають нове розуміння того, коли відбуваються потужні спалахи на Сонці і потрібно бути готовими до них завжди.

[ + – ] Спалах на Сонці класу М5.5, який стався у січні 2022 року Фото: ISS

Нагадуємо, що космічний апарат NASA зняв недавній потужний спалах на Сонці. Це був спалах середнього рівня потужності класу М5.5.