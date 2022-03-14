На Солнце неспокойно. Ученые предупреждают о геомагнитных бурях уровня G2 на Земле

Солнце становится все более активным и геомагнитные бури будут более частым явлением на нашей планете.

Начиная с 14 марта и в ближайшие дни следует ожидать несколько геомагнитных бурь уровня G1 и G2 по пятиуровневой шкале. Об этом предупреждают ученые из Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Британского метеорологического бюро. Это связано с увеличением солнечной активности, так Солнце приближается к солнечному максимуму, сообщает ScienceAlert.

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Почти каждый день на Солнце происходят вспышки и выбросы корональной массы разной мощности. Не всегда эти извержения плазмы направлены на Землю, но на этой неделе они как раз идут к нашей планете. А это значит, что стоит ожидать геомагнитные бури уровня G1 и G2.

Эти бури могут повлиять на качество связи, работу спутников на орбите и электросети на поверхности Земли. А также всплеск солнечной активности повлияет на появление очень ярких полярных сияний.

На данном этапе Солнце становится более активным, так как он о приближается к солнечному максимуму во время своего 11-летнего цикла. Корональные выбросы массы и солнечные ветры нарушают магнитное поле Земли и солнечные частицы все чаще взаимодействуют с верхними слоями атмосферы планеты. Это вызывает полярные сияния. Но в этот раз они могут быть намного ярче, говорят ученые.

[ + – ] На протяжении ближайших лет, вплоть до июля 2025 года Солнце будет все сильнее проявлять свою активность

По прогнозам эти сияния достигнут уровня Kp 6 и Kp 5 по десятибалльному Kp-индексу геомагнитной активности.

На протяжении ближайших лет, вплоть до июля 2025 года Солнце будет все сильнее проявлять свою активность. Во время своего 11-летнего цикла у нашей звезды есть периоды солнечного минимума и солнечного максимума. Как и следует из названий, это периоды наименьшей и самой большой активности. Последний солнечный минимум был в декабре 2019 года. А следующий солнечный максимум ожидается в июле 2025 года.

В настоящее время продолжается период наращивания активности Солнца. Это значит, что на Солнце все чаще будут появляться солнечные пятна, вспышки и корональные выбросы массы.

Достаточно сложно спрогнозировать силу солнечной активности во время максимума, но ученые считают, что это будет самая сильная активность, из-когда-либо зарегистрированных.

Напоминаем, что астрономы обнаружили на Солнце пятно размером с нашу Землю. Это открытие было сделано с помощью нового наземного телескопа, который будет наблюдать за нашей звездой.