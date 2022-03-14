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На Солнце неспокойно. Ученые предупреждают о геомагнитных бурях уровня G2 на Земле

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Солнце
Фото: NASA | Фотография Солнца, сделанная в разных длиннах волн

Солнце становится все более активным и геомагнитные бури будут более частым явлением на нашей планете.

Начиная с 14 марта и в ближайшие дни следует ожидать несколько геомагнитных бурь уровня G1 и G2 по пятиуровневой шкале. Об этом предупреждают ученые из Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Британского метеорологического бюро. Это связано с увеличением солнечной активности, так Солнце приближается к солнечному максимуму, сообщает ScienceAlert.

Почти каждый день на Солнце происходят вспышки и выбросы корональной массы разной мощности. Не всегда эти извержения плазмы направлены на Землю, но на этой неделе они как раз идут к нашей планете. А это значит, что стоит ожидать геомагнитные бури уровня G1 и G2.

Эти бури могут повлиять на качество связи, работу спутников на орбите и электросети на поверхности Земли. А также всплеск солнечной активности повлияет на появление очень ярких полярных сияний.

На данном этапе Солнце становится более активным, так как он о приближается к солнечному максимуму во время своего 11-летнего цикла. Корональные выбросы массы и солнечные ветры нарушают магнитное поле Земли и солнечные частицы все чаще взаимодействуют с верхними слоями атмосферы планеты. Это вызывает полярные сияния. Но в этот раз они могут быть намного ярче, говорят ученые.

Солнце, вспышка, корональный выброс массы
На протяжении ближайших лет, вплоть до июля 2025 года Солнце будет все сильнее проявлять свою активность

По прогнозам эти сияния достигнут уровня Kp 6 и Kp 5 по десятибалльному Kp-индексу геомагнитной активности.

На протяжении ближайших лет, вплоть до июля 2025 года Солнце будет все сильнее проявлять свою активность. Во время своего 11-летнего цикла у нашей звезды есть периоды солнечного минимума и солнечного максимума. Как и следует из названий, это периоды наименьшей и самой большой активности. Последний солнечный минимум был в декабре 2019 года. А следующий солнечный максимум ожидается в июле 2025 года.

В настоящее время продолжается период наращивания активности Солнца. Это значит, что на Солнце все чаще будут появляться солнечные пятна, вспышки и корональные выбросы массы.

Достаточно сложно спрогнозировать силу солнечной активности во время максимума, но ученые считают, что это будет самая сильная активность, из-когда-либо зарегистрированных.

Напоминаем, что астрономы обнаружили на Солнце пятно размером с нашу Землю. Это открытие было сделано с помощью нового наземного телескопа, который будет наблюдать за нашей звездой.