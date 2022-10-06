Британцы запускают космическую электростанцию, которая обеспечит 30% потребностей страны

Эксперты подсчитали, что спутники обойдутся гораздо дешевле, чем атомные электростанции.

Related video

К 2035 году Великобритания может запустить ​​в космосе первую электростанцию, которая будет доставлять энергию на Землю. Подробности проекта стали известны изданию Express.

Орбитальную станцию планируют построить в рамках Инициативы по космической энергии (SEI). Она должна получить несколько легких панелей и зеркал, улавливающих солнечные лучи и вырабатывающих около 3,4 ГВт электроэрнергии, которую затем будут отправлять на Землю при помощи беспроводной технологии Bluetooth. Британцы могут получить безграничный источник экологически чистой энергии, покрывающий около 30% потребностей страны в электричестве.

Сейчас Великобритания отказывается от ископаемого топлива и нестабильных источников, таких как российский газ. Вторжение России в Украину привело к резкому росту стоимости топлива за последние шесть месяцев в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин ограничил поставки топлива в Европу.

Хотя в 2021 году Великобритания получала из России только 4% всего газа, потрясение на рынке заставили страну изменить свой энергетический баланс в пользу альтернативных источников. А в энергетической стратегии правительства, обнародованной в апреле, ядерная энергетика определена как один из ключевых способов повысить свою энергетическую безопасность и независимость.

По словам доктора Санджая Виджендрана, сотрудничающего с Европейским космическим агентством, солнечные космические электростанции могут стать более эффективным способом добычи энергии, чем атомные. На фоне климатического и энергетического кризиса космическая отрасль быстро развивается, и вскоре должна обеспечить человечеству более дешевые и безопасные технологии.

"Сейчас самое время выяснить, может ли космическая солнечная энергия быть частью решения кризиса", — отметил ученый во время интервью.

Согласно подсчетам инженерно-консалтинговой компании Frazer-Nash, постройка первой солнечной электростанция в космосе обойдется примерно в 16 млрд фунтов стерлингов, а каждый дополнительный спутник будет — еще 5 млрд фунтов. Ожидается, что каждый из них обеспечит электроэнергию по цене 50 фунтов стерлингов за мегаватт-час. Обеспечивать работу АЭС намного дороже, предполагается, что новая станция Sizewell C в Саффолке будет стоить от 20 до 30 миллиардов фунтов стерлингов.

Ранее писали, что Великобритания планировала в 2040 году начать строительство солнечной электростанции в космосе. Проект предусматривает вывод на околоземную орбиту спутник весом 2 тыс. тонн и диаметром 1,7 км. Она будет передавать до 2 ГВт энергии на огромную наземную антенну.