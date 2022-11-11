Солнечная микроволновка: ученые показали, как будут передавать энергию из космоса на Землю

С помощью системы SOLARIS инженеры успешно отправили электричество на 36 метров и охладили пиво без проводов.

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На инновационной фабрике Airbus X-Works в Мюнхене впервые продемонстрировали работу технологии SOLARIS для передачи солнечной энергии из космоса на Землю. Подробности пресс-служба Европейского космического агентства рассказала на официальном сайте.

Солнце выбрасывает колоссальное количество энергии, но лишь мизерная ее часть достигает Земли и может быть собрана солнечными батареями. Ученые придумали, как захватывать ее прямо в космосе, а затем отправлять на планету с помощью микроволнового излучения. Работу технологии SOLARIS показали представителям правительства и бизнеса, которым теперь предстоит решить ее дальнейшую судьбу.

Во время демонстрации инженеры наладили передачу энергии между двумя точками на расстоянии 36 метров, которые имитировали "Космос" и "Землю". Полученное электричество использовали для освещения модели города и получения зеленого водорода путем расщепления воды. Кроме того, с его помощью сварили безалкогольное пиво и охладили в беспроводном холодильнике перед подачей зрителям.

Полноценная версия SOLARIS предусматривает размещение на геостационарной орбите Земли специальных спутников, которые будут круглосуточно собирать солнечную энергию, преобразовывать ее в микроволны малой плотности и передавать на станции. Чтобы создавать такое же количество электроэнергии, как средняя атомная станция, потребуются космические аппараты размером в несколько километров и настолько же большое оборудование на поверхности Земли.

Как отмечает ЕКА, для реализации проекта человечеству необходимо усовершенствовать технологии в области освоения космоса, робототехники, фотогальванических элементов, высокомощной электроники и радиотехники. Необходимо также убедиться, что маломощные микроволны не навредят здоровью людей и животных, не помешают работе самолетов и других спутников. На Совете Европейского космического агентства 22-23 ноября европейским министрам предложат программу SOLARIS, в рамках которой ученые должны будут исследовать эти технологии. Государствам-членам ЕКА нужно решить, будут ли они инвестировать ресурсы производство дешевой и экологически чистой энергии.

Ранее стало известно, что Великобритания планирует построить космическую электростанцию на орбите к 2035 году. По подсчетам ученых, система, преобразовывающая солнечную энергию, покроет около 30% всех потребностей страны в электричестве.

Писали также, что Китай запустит в космос свою солнечную электростанцию. Компания Longi Green Energy Technology Co решила проверить, можно ли передавать энергию на Землю и насколько это эффективно.