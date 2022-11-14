Військові зможуть знищувати ворога за інформацією з космосу: що таке система TITAN

Система TITAN допоможе вести вогонь по позиціях супротивника максимально точно.

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У США розробили прототип наземної системи, що дозволяє отримувати інформацію про цілі з військових і комерційних супутників. Система одержала назву TITAN, повідомляє defensenews.com.

Навчання із застосуванням нової технології стартували у жовтні у західних штатах і в Тихоокеанському регіоні, йдеться у матеріалі. Компанії Raytheon і Palantir надали військовим для тестування два прототипи. Це мобільні напівавтономні станції Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN), що використовують дані з комерційних і військових супутників для глибокого зондування ситуації під час місій, а також для розвідки, ситуаційної поінформованості тощо. Варто зазначити, що Raytheon і Palantir розробляють проєкти TITAN — кожна свій, для того, щоб у Пентагоні змогли вибрати найкращий, а паралельно Northrop Grumman працює над обладнанням, яке буде встановлене в цих системах, щоб вони могли отримувати дані з космічних датчиків. Передбачається, що з їх допомогою артилеристи зможуть максимально ефективно атакувати позиції ворога, накриваючи його далеким прицільним вогнем.

Армія планує використовувати дві версії TITAN, просунуту та базову, з ключовою відмінністю в тому, що в просунутій версії буде встановлений "космічний" комплект. Планується встановлення просунутого варіанта системи на військові вантажні платформи на кшталт M1083, а базового варіанта — на легші машини.

Компанії-розробники отримали від військового відомства сумарний бюджет $72 млн. Гроші потрібно буде витратити на вдосконалення прототипів TITAN, після чого в Пентагоні оберуть один із їхніх проєктів. Компанія-переможець укладе з армією США контракт на постачання 6-ти удосконалених і 5-ти базових систем.

Раніше ми повідомляли, що в Китаї презентували радар, який, як заявляється, може стежити за будь-якими супутниками, які знаходяться на низькій орбіті.