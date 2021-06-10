Отравление Навального: появились сведения о сокрытии его анализов врачами (видео)

В результатах анализа, о котором идет речь, якобы говорилось о критическом снижении уровня холинэстеразы в крови политика. Ее ингибитором является "Новичок".

Врачи омской больницы убрали из окончательной версии медицинской карты оппозиционера Алексея Навального биохимический анализ крови, проведенный в Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Н. В. Склифовского. Об этом говорится в расследовании, которое выпустили соратники Навального в четверг, 10 июня.

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В материале говорится, что в анализе указано критическое снижение уровня холинэстеразы. При этом, как утверждают соратники оппозиционера, документ "вместе с другими симптомами в медкарте подтверждает диагноз отравления ингибиторами холинестеразы в 100% случаев" ("Новичок" является ингибитором холинестеразы).

По словам расследователей, анализ был сделан 25 августа, то есть через сутки после заявления берлинской клиники "Шарите" об отравлении оппозиционера (еще до того, как Навального туда доставили). При этом сторона РФ все время отрицала возможное отравление.

Составители расследования утверждают, что директор основанного Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов и юрист Вячеслав Гимади в ноябре 2020 года сумели сфотографировать все страницы медицинской карты политика в архиве больницы Омска. Однако уже месяц спустя главврач учреждения передал им медкарту, где документ из НИИ Склифовского якобы уже отсутствовал.

Напомним, 20 августа 2020 года Навальный потерял сознание в самолете Томск-Москва. Вскоре оппозиционер впал в кому. Спустя несколько дней, несмотря на сопротивление местных чиновников и врачей, политика перевезли в немецкую клинику "Шарите". 2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика. В США также уверены, что оппозиционера пытались отравить ядом группы "Новичок". 23 сентября Навальный был выписан из стационара берлинской клиники "Шарите".